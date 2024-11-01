Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметив, что европейцы, из-за заявлений Путина о его военной мощи, вероятно, считают, что война, действительно, может продолжаться еще долго, поэтому единственным вариантом является завершить ее с определенными уступками для России. Он считает, что такие мысли на Западе и были целью российской пропаганды.

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Ситуация на фронте

Борис Тизенгаузен отметил, что Украина имела бы все шансы переломить ситуацию на фронте в свою пользу. Он назвал 3 важных пункта для этого.

Первое – если бы Украина получила разрешение на удары вглубь России западным оружием.

Второе – если бы ВСУ имели больше оружия для противодействия оккупантам на поле боя.

Третье – если бы санкции, которые внедрении против России, работали в полную силу; чтобы стране-агрессору не удавалось обходить их.

Это было бы комплексное действие, но в каком из этих пунктов есть продвижение? Некоторые страны уменьшают помощь, в частности Германия в этом году выделила Украине 8 миллиардов долларов, а в следующем запланировано 4,

– сказал политтехнолог.

Он подчеркнул, что также неизвестно, какой в следующем году будет военная помощь от США, учитывая результаты выборов и внутреннюю политику там.

Мы понимаем, что у нас нет инструментов, которые бы переломили ход этой войны. Нас сейчас заставляют сесть за стол переговоров и компромиссно договариваться. Нам уже громко на это намекают,

– подчеркнул Тизенгаузен.

Он добавил что, конечно, Запад не признает оккупированные Россией территории, однако, что будет с ними дальше никто не знает.

К слову, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия согласится на мир, если Украина "оставит" захваченные Россией территории, включая Донбасс и оккупированные части Запорожской и Херсонской областей. Эти требования Песков назвал "мирной инициативой" Путина, озвученной летом этого года.