Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен, зазначивши, що європейці, через заяви Путіна про його військові потужності, ймовірно, вважають що війна, дійсно, може тривати ще довго, тому єдиним варіантом є завершити її з певними поступками для Росії. Він вважає, що такі думки на Заході й були метою російської пропаганди.

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Ситуація на фронті

Борис Тизенгаузен зазначив, що Україна мала б всі шанси переломити ситуацію на фронті на свою користь. Він назвав 3 важливі пункти для цього.

Перше – якби Україна отримала дозвіл на удари вглиб Росії західною зброєю.

Друге – якби ЗСУ мали більше зброї для протидії окупантам на полі бою.

Третє – якби санкції, які впровадженні проти Росії, працювали в повну силу; щоб країні-агресорці не вдавалось обходити їх.

Це була б комплексна дія, але в якому із цих пунктів є просування? Деякі країни зменшують допомогу, зокрема Німеччина цього року виділила Україні 8 мільярдів доларів, а в наступному заплановано 4,

– сказав політтехнолог.

Він підкреслив, що також невідомо, якою в наступному році буде військова допомога від США, зважаючи на результати виборів та внутрішню політику там.

Ми розуміємо, що у нас немає інструментів, які б переламали хід цієї війни. Нас зараз змушують сісти за стіл перемовин і компромісно домовлятися. Нам уже голосно на це натякають,

– підкреслив Тизенгаузен.

Він додав що, звісно, Захід не визнає окуповані Росією території, однак, що буде з ними далі ніхто не знає.

До слова, прессекретар Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що Росія погодиться на мир, якщо Україна "залишить" захоплені Росією території, включно з Донбасом і окупованими частинами Запорізької та Херсонської областей. Ці вимоги Пєсков назвав "мирною ініціативою" Путіна, озвученою влітку цього року.