Андрій Єрмак написав, що агресія Росії – це не лише прямий напад на Україну, проте й загроза основам світового миру, пише 24 Канал з посиланням на LSM.lv.

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Що сказав Єрмак про умови припинення війни

Глава ОП пояснив, що нездатність Ради Безпеки ООН зупинити імперіалістичні амбіції свого постійного члена підриває її авторитет і а легітимність міжнародного права.

Андрій Єрмак пояснив, що відновлення територіальної цілісності України – це не лише питання справедливості для нас, це перевірка спроможності міжнародної спільноти захистити принципи суверенітету та самовизначення. Адже без рішучої відповіді ці цінності, закріплені в статуті ООН, стають пустими словами.

Посадовець пригадав, як у 90-х роках країни Північної Європи, США та Євросоюз допомогли відновити незалежність балтійських республік. Тож зараз Україна покладається на цю єдність у цей вирішальний момент історії. Адже мовиться не тільки про відновлення справедливості, ба на карту поставлена безпека всього світу

Повне та безумовне виведення російських військ з усієї території України. Відкликання незаконних анексій. Демілітаризація та деокупація Запорізької АЕС. Відновлення свободи пересування. Це не тільки українські вимоги. Це вимоги міжнародного права,

– заявив Єрмак.

Він додав, що формула миру є дороговказом до справедливого й стійкого миру. Андрій Єрмак сказав, що Київ готовий враховувати інтереси інших зацікавлених сторін, проте будь-які коригування мають ґрунтуватися на:

міжнародному праві та справедливості,

територіальній цілісності,

недоторканності її кордонів України,

повному суверенітеті України.

Андрій Єрмак підсумував, що ми як країна, яка захищається від агресії, не можемо і не будемо приймати пропозиції, які загрожують існуванню України, нашому праву на самовизначення чи гідності нашого народу.