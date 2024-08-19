Минус 11 резервуаров: появились спутниковые снимки последствий пожара на нефтебазе под Ростовом

Нефтебаза под Ростовом была поражена Силами обороны еще 18 августа, но пожар там до сих пор продолжается. Спутниковые снимки свидетельствуют, что в Пролетарске выгорело уже 11 резервуаров с горючим, передает 24 Канал.

В понедельник, 19 августа, на нефтебазе произошел новый взрыв. Во время него пострадали более 40 спасателей.

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Появились спутниковые снимки нефтебазы

Радио Свобода публикует новый спутниковый снимок нефтебазы Росрезерва рядом с городом Пролетарск в Ростовской области. Он был сделан сегодня, 19 августа, в 14:23 по местному времени. На фотографии видно, что огонь продолжает распространяться по территории базы, охватывая новые цистерны с топливом – цистерн, которые горят, на нем уже не менее десяти,

– сказано в материале.

Последствия поражения нефтебазы под Ростовом / Фото "Радио Свобода"

Российские паблики заявили, что дым от пожара растянулся минимум на 25 километров и его видно из космоса. Некоторые приводят данные в сотню километров. Время от времени пожар прекращают тушить, потому что взрываются бочки с керосином. В автомобилях тех, кто приезжает помогать, от жара лопаются стекла.

В районе ввели режим чрезвычайной ситуации, на дорогах появились полицейские посты. Там останавливают всех, кто хочет проехать. Больницы переполнены.

МЧС не комментирует происшествие, хотя их сотрудники пострадали. Губернатор Ростовской области сообщил, что пятеро спасателей находятся в реанимации.