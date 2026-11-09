Путин начал игру на выживание: при каких условиях Россия остановится и чем рискует сам диктатор

Дипломат и бывший посол Украины в США Валерий Чалый в эксклюзивном аналитическом обзоре для 24 Канала объясняет, почему постоянные разговоры о мирных переговорах только вредят украинцам. Война закончится резким обвалом, а не постепенным затиханием, так как Россия уже исчерпала все невоенные инструменты влияния и достигла пика эскалации.

Россия годами пыталась подчинить Украину с помощью политического давления, манипуляций и экономического влияния, однако эти попытки провалились. После этого Кремль сделал ставку на военную силу, а Владимир Путин фактически перевел страну на рельсы затяжной войны, не отказываясь от максималистских претензий к Украине.

Почему Россия не собирается завершать войну дипломатическим путем, чем опасны разговоры о скором мире и что в конечном итоге может заставить Путина остановиться – для 24 Канала объяснил дипломат Валерий Чалый.

Исчерпанный арсенал империи: почему Путин сделал ставку на тотальную войну

Российская агрессия против Украины не является следствием внезапного решения. Это результат многолетней неспособности Москвы удержать контроль над соседним государством невоенными методами.

Россия технологически проиграла конкуренцию развитому миру – показателен провал проекта "Сколково", который так и не смог создать даже собственный мобильный телефон без китайских деталей. Поняв свою отсталость, Кремль прибег к единственным инструментам, оставшимся со времен СССР: ядерному шантажу и традиционной готовности собственного населения массово гибнуть за царя.

Путин воспринимает ситуацию максимально эмоционально. Украинцы трижды сорвали его планы, нанося удары по его репутации, на которой держится вся власть в России. Попытки поглотить Украину начались задолго до 2014 года: провокация вокруг Тузлы в 2003-м, попытки "купить" лояльность во время выборов 2004–2005 годов, назначение россиян на руководящие должности. Все эти мягкие и гибридные методы потерпели крах.

Решение о военном пути, по оценкам дипломатических кругов, формировалось еще в конце 2005 – начале 2006 года. Именно тогда российские технологи, такие как Модест Колеров, начали активно конструировать антиукраинские нарративы, подготавливая почву для будущих вторжений, первым из которых стала Грузия.

Сегодня же у Путина не осталось ни одного другого инструментария, кроме грубой военной силы. Он перевел экономику на военные рельсы, сломив сопротивление финансового блока, и готов вести войну на истощение столько, сколько сможет.

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Опасная иллюзия переговоров

В условиях, когда Россия вышла на пик эскалации, используя баллистическое оружие и стратегическую авиацию, постоянные разговоры в информационном пространстве о скорых мирных переговорах носят деструктивный характер. Человеческая психика не приспособлена к таким эмоциональным качелям. Подача обществу "завтраков" о скором мире лишь сбивает мобилизационный настрой и расслабляет страну.

Объективных факторов, свидетельствующих о готовности России к миру, на сегодняшний день не существует. Цели Кремля остаются неизменными и даже расширяются.

Если раньше речь шла об отдельных регионах, то сейчас российское руководство прямо заявляет о своих претензиях на всю территорию Украины. Российский МИД уже использует формулировку об обмене пленными с территорий, "временно контролируемых киевским режимом", имея в виду Киев и западные области.

Более того, Путин стремится не просто зафиксировать ситуацию на местах, а закрепить ее юридически, проведя новые границы. Именно поэтому для Украины критически важно не допустить изменений в Конституцию в части административного устройства, ведь исчезновение оттуда упоминаний об оккупированных областях даст Москве формальный повод заявить о своих "законных" правах на них.

Реальные переговоры сейчас возможны исключительно по гуманитарным направлениям: обмен пленными, возвращение тел погибших или точечные гуманитарные миссии. Глобальные же переговоры о завершении войны не могут быть успешными, пока агрессор не столкнется с непреодолимой силой.

Ловушка чужих избирательных циклов

Сегодня Украина оказалась в своеобразной ловушке времени. Западные политики мыслят категориями собственных избирательных циклов – выборами в США, предстоящими кампаниями во Франции и Германии, горизонтом 2028 года. Украинское государство вынуждено жить в этих чужих временных рамках, что существенно ограничивает пространство для маневра.

Несмотря на финансовую и военную поддержку Европы и США, Украина фактически воюет в одиночку. Исторические параллели показывают, что без прямого вступления союзников в войну остановить агрессора крайне сложно. Финляндия в свое время отказалась от помощи Швеции, пыталась играть на противоречиях больших держав, но в итоге утратила часть суверенитета, а полмиллиона финнов стали беженцами.

Западные партнеры до сих пор испытывают страх перед эскалацией. Они отказываются совместно контролировать воздушное пространство над границей, хотя обладают для этого всеми техническими возможностями. Такая слабость лишь подталкивает Путина к дальнейшей агрессии, ведь он презирает европейских лидеров и стремится, чтобы они приползли к нему на коленях.

Как на самом деле заканчиваются войны

Ошибочно полагать, что война будет длиться вечно или что ее финал можно точно рассчитать с помощью математических моделей или искусственного интеллекта. Исторический опыт свидетельствует: если войны развиваются по постепенной линии эскалации, то заканчиваются они резким спадом. Прекращение боевых действий наступит неожиданно, в тот момент, когда звезды сложатся правильно и Россия исчерпает свой потенциал для наступления.

Российская стратегия заваливания фронта человеческими ресурсами имеет свои пределы. Ценность жизни в России исторически равна нулю – это общество, где потеря полумиллиона солдат не вызывает протестов, а мобилизация воспринимается как фатум. Однако войну может остановить бюджет. Российские расходы на оборону превысили 200 миллиардов долларов, и дальнейшее раздувание армии грозит внутренним крахом системы.

Чтобы ускорить этот финал, Украине необходимо вырваться из ловушки ожидания переговоров. Единственный язык, который понимает агрессор, – это язык силы. Вместо иллюзий о дипломатическом чуде акцент должен быть смещен на перенос войны на территорию врага. Карта с ударами вглубь России – это лучший аргумент для принуждения Москвы к реальному миру. Только продемонстрировав способность наносить неприемлемые потери, Украина сможет выйти из этой широкомасштабной войны не на коленях, а с позиции силы.