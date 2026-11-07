Путін розпочав гру на виживання: за яких умов Росія зупинитьсяі чим ризикує сам диктатор

Росія роками намагалася підпорядкувати Україну політичним тиском, маніпуляціями та економічним впливом, однак ці спроби провалилися. Після цього Кремль зробив ставку на військову силу, а Владімір Путін фактично перевів країну на рейки затяжної війни, не відмовляючись від максималістських претензій до України.

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Чому Росія не збирається завершувати війну дипломатичним шляхом, чим небезпечні розмови про швидкий мир і що зрештою може змусити Путіна зупинитися – для 24 Каналу пояснив дипломат Валерій Чалий.

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Російська агресія проти України не є наслідком раптового рішення. Це результат багаторічної неспроможності Москви втримати контроль над сусідньою державою невійськовими методами.

Росія технологічно програла конкуренцію розвиненому світу – показовим є провал проєкту "Сколково", який так і не зміг створити навіть власний мобільний телефон без китайських деталей. Зрозумівши свою відсталість, Кремль вдався до єдиних інструментів, що залишилися з часів СРСР: ядерного шантажу та традиційної готовності власного населення масово гинути за царя.

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Путін сприймає ситуацію максимально емоційно. Українці тричі ламали його плани, завдаючи ударів по його реноме, на якому тримається вся влада в Росії. Спроби поглинути Україну почалися задовго до 2014 року: провокація навколо Тузли у 2003-му, спроби "купити" лояльність під час виборів 2004 – 2005 років, призначення росіян на керівні посади. Усі ці м'які та гібридні методи зазнали краху.

Рішення про військовий шлях, за оцінками дипломатичних кіл, формувалося ще наприкінці 2005 – на початку 2006 року. Саме тоді російські технологи, такі як Модест Колєров, почали активно конструювати антиукраїнські наративи, готуючи підґрунтя для майбутніх вторгнень, першим з яких стала Грузія.

Сьогодні ж у Путіна не залишилося жодного іншого інструментарію, окрім грубої військової сили. Він перевів економіку на воєнні рейки, зламавши спротив фінансового блоку, і готовий вести війну на виснаження стільки, скільки зможе.

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Повна розмова з Чалим: дивитись відео

Небезпечна ілюзія переговорів

В умовах, коли Росія вийшла на пік ескалації, використовуючи балістику та стратегічну авіацію, постійні розмови в інформаційному просторі про близькі мирні переговори є деструктивними. Людська психіка не пристосована до таких емоційних гойдалок. Годування суспільства "сніданками" про швидкий мир лише збиває мобілізаційний настрій та розслабляє країну.

Об'єктивних факторів для готовності до миру з боку Росії на сьогодні не існує. Цілі Кремля залишаються незмінними і навіть розширюються.

Якщо раніше йшлося про окремі регіони, то зараз російське керівництво прямо заявляє про претензії на всю територію України. Російське МЗС вже використовує формулювання про обмін полоненими з територій, "тимчасово контрольованих київським режимом", маючи на увазі Київ та західні області.

Більше того, Путін прагне не просто зафіксувати ситуацію на землі, а закріпити її юридично, провівши нові кордони. Саме тому для України критично важливо не допустити змін до Конституції в частині адміністративного устрою, адже зникнення звідти згадок про окуповані області дасть Москві формальний привід заявити про свої "законні" права на них.

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Реальні переговори зараз можливі виключно на гуманітарних треках: обмін полоненими, повернення тіл загиблих або точкові гуманітарні місії. Глобальні ж перемовини про завершення війни не можуть бути успішними, поки агресор не зіткнеться з непереборною силою.

Пастка чужих виборчих циклів

Сьогодні Україна опинилася у своєрідній пастці часу. Західні політики мислять категоріями власних виборчих циклів – виборами у США, майбутніми кампаніями у Франції та Німеччині, горизонтом 2028 року. Українська держава змушена жити в цих чужих часових рамках, що суттєво обмежує простір для маневру.

Попри фінансову та військову підтримку Європи і США, Україна фактично воює сама. Історичні паралелі показують, що без прямого вступу союзників у війну, зупинити агресора вкрай важко. Фінляндія свого часу відмовилася від допомоги Швеції, намагалася грати на протиріччях великих держав, але врешті-решт втратила частину суверенітету, а півмільйона фінів стали біженцями.

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Західні партнери досі відчувають страх перед ескалацією. Вони відмовляються спільно контролювати повітряний простір над кордоном, хоча мають для цього всі технічні можливості. Така слабкість лише запрошує Путіна до подальшої агресії, адже він зневажає європейських лідерів і прагне, щоб вони приповзли до нього на колінах.

Як насправді закінчуються війни

Помилково вважати, що війна триватиме вічно або що її фінал можна точно вирахувати математичними моделями чи штучним інтелектом. Історичний досвід свідчить: якщо війни розвиваються поступовою лінією ескалації, то завершуються вони різко вниз. Зупинка бойових дій прийде несподівано, в момент, коли правильно зійдуться зірки і Росія вичерпає свій потенціал для наступу.

Російська стратегія завалювання фронту людським ресурсом має свої межі. Цінність життя в Росії історично нульова – це суспільство, де втрата півмільйона солдатів не викликає протестів, а мобілізація сприймається як фатум. Проте війну може зупинити бюджет. Російські витрати на оборону сягнули понад 200 мільярдів доларів, і подальше роздування армії загрожує внутрішнім крахом системи.

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Щоб пришвидшити цей фінал, Україні необхідно вирватися з пастки очікування переговорів. Єдина мова, яку розуміє агресор – це мова сили. Замість ілюзій про дипломатичне диво, фокус має бути зміщений на перенесення війни на територію ворога. Мапа з влучаннями вглиб Росії – це найкращий аргумент для примусу Москви до реального миру. Тільки продемонструвавши здатність завдавати неприйнятних втрат, Україна зможе вискочити з цієї широкомасштабної війни не на колінах, а з позиції сили.