На территории России нет обученных войск с боевым опытом. Об этом 24 Каналу рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

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"Все боеспособное россияне уже задействовали в Украине. Поскольку они здесь пытаются где-то проводить такую круговую ротацию своих войск с целью даже сохранения психологического уровня при имеющихся потерях. Все боеспособные подразделения или подразделения, которые имеют опыт ведения боев, так или иначе задействованы в Украине", – объяснил он.

Потери врага и нагрузка на логистику

Иван Тимочко отметил, что теоретически россияне могут снимать подразделения из других военных округов и приобщать на линию фронта в Украине. Однако дополнительное перемещение больших масс войск будет означать огромную нагрузку на логистику. Встанет вопрос поддержки логистики для войск, которая сейчас есть на фронте в Украине. Захватчикам придется в чем-то себя ограничивать.

Также если ввести в бой войска, то сначала это будут огромные потери для врага. Ведь нужно время, чтобы привлечь их эффективно. А ВСУ точно увидят перемещение оккупационных подразделений.

Почему-то мало говорят, что на самом деле на Харьковском направлении, когда россияне только выдвигались в сторону наших границ, очень много было сожжено их техники, уничтожено их боевых групп еще непосредственно на российской территории,

– добавил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

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