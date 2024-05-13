На території Росії немає навчених військ з бойовим досвідом. Про це 24 Каналу розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

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"Усе боєздатне росіяни вже задіяли в Україні. Оскільки вони тут намагаються десь проводити таку кругову ротацію своїх військ з метою навіть збереження психологічного рівня при наявних втратах. Усі боєздатні підрозділи або підрозділи, які мають досвід ведення боїв, так чи інакше задіяні в Україні", – пояснив він.

Втрати ворога та навантаження на логістику

Іван Тимочко зазначив, що теоретично росіяни можуть знімати підрозділи з інших військових округів та долучати на лінію фронту в Україні. Однак додаткове переміщення великих мас військ означатиме величезне навантаження на логістику. Постане питання підтримки логістики для військ, яка зараз є на фронті в Україні. Загарбникам доведеться у чомусь себе обмежувати.

Також якщо ввести у бій війська, то спочатку це будуть величезні втрати для ворога. Адже потрібен час, щоб залучити їх ефективно. А ЗСУ точно побачать переміщення окупаційних підрозділів.

Чомусь мало говорять, що насправді на Харківському напрямку, коли росіяни тільки висувалися у бік наших кордонів, дуже багато було спалено їхньої техніки, знищено їхніх бойових груп ще безпосередньо на російській території,

– додав голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

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