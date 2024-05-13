На території Росії немає навчених військ з бойовим досвідом. Про це 24 Каналу розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.
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"Усе боєздатне росіяни вже задіяли в Україні. Оскільки вони тут намагаються десь проводити таку кругову ротацію своїх військ з метою навіть збереження психологічного рівня при наявних втратах. Усі боєздатні підрозділи або підрозділи, які мають досвід ведення боїв, так чи інакше задіяні в Україні", – пояснив він.
Втрати ворога та навантаження на логістику
Іван Тимочко зазначив, що теоретично росіяни можуть знімати підрозділи з інших військових округів та долучати на лінію фронту в Україні. Однак додаткове переміщення великих мас військ означатиме величезне навантаження на логістику. Постане питання підтримки логістики для військ, яка зараз є на фронті в Україні. Загарбникам доведеться у чомусь себе обмежувати.
Також якщо ввести у бій війська, то спочатку це будуть величезні втрати для ворога. Адже потрібен час, щоб залучити їх ефективно. А ЗСУ точно побачать переміщення окупаційних підрозділів.
Чомусь мало говорять, що насправді на Харківському напрямку, коли росіяни тільки висувалися у бік наших кордонів, дуже багато було спалено їхньої техніки, знищено їхніх бойових груп ще безпосередньо на російській території,
– додав голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.
Наступ росіян у Харківській області: останні новини
- У Генштабі ЗСУ повідомили, що на Харківському напрямку оперативна обстановка далі складна та динамічно змінюється. Зокрема, бойові дії ведуться на напрямках Пильна – Лук'янці, Пильна – Глибоке, Пильна – Олійникове, Муром – Бугруватка. Росіяни проводять штурмові дії на напрямках Стрілеча – Глибоке, Олійникове – Глибоке, Олійникове – Лук'янці, Муром – Стариця, Плетенівка – Тихе.
- На цих напрямках протягом минулої доби ворог здійснив 22 штурмові дії, із них 14 – тривають. Зокрема, ведуться бої за прикордонне місто Вовчанськ. Ворог залучив значні сили для ведення наступу на місто у складі до 5 батальйонів та не рахується із власними втратами. Тільки вбитими на цьому напрямку Росія втратила за добу понад 100 окупантів.
- Росіяни посилюють обстріли Вовчанська. За словами очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, північний кордон Харківщини – це зараз найскладніший напрямок.