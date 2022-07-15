У путина нет другого выхода, – Гудков предположил, какими будут следующие шаги россии в войне

В СБУ предполагали, что в россии могут объявить всеобщую мобилизацию под предлогом угрозы войны с НАТО. Пока непонятно, решится ли на это путин и официально признает войну, но сейчас он находится в безвыходной ситуации.

Об этом сказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Свое мнение он высказал 24 каналу.

Внимание путин имеет дедлайн о войне против Украины, – Ступак

По его словам, кремлевский диктатор понимает, что сейчас начнет терпеть поражение в войне против Украины. Сейчас у него остается буквально несколько дней для того, чтобы попытаться хоть что-нибудь сделать.

У путина нет другого выхода,

– считает Гудков.

Какие могут быть следующие шаги путина в войне

Однако единственное, на что может решиться путин – это официально затянуть в войну беларусь и объявить мобилизацию.

Также он может продолжать угрожать применить ядерное оружие, потому что других агрументов у него нет.

"Я не понимаю, что он еще может придумать, потому что больше никаких инструментов обострить ситуацию у него не существует. Ему нужно готовиться к поражению", – добавил Гудков.

Какими будут следующие шаги россии в войне: смотрите видео

Может ли путин объявить о мобилизации

В кремле ходят слухи, что путин думает об официальном объявлении войны и всеобщей мобилизации. Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков заметил, что гипотетически могут призвать 300 тысяч человек.

Однако военный эксперт Олег Жданов убежден, что объявление военного положения со стороны россии сыграло бы в пользу Украины. Тогда заработали бы все международные механизмы системы безопасности, которые заложены в ООН.

путин собирает оперативное заседание совета безопасности

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