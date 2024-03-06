Не менее сложная ситуация южнее Марьинки. Это 24 Каналу отметил военный эксперт Владислав Селезнев.
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Продолжаются тяжелые бои
Владислав Селезнев отметил, что некоторые населенные пункты, которые расположены западнее Авдеевки, постоянно находятся под огневым воздействием вражеской артиллерии, авиации. В частности, говорится о Бердичах, Тоненьком и других.
Что происходит возле Авдеевки: смотрите на карте
Ситуация южнее Марьинки тоже сложная. Там враг пытается использовать свое количественное и военно-техническое преимущество, определенные территориальные достижения.
Участков, где бушуют ожесточенные боевые действия, немало. Но украинская армия демонстрирует пример мужества, доблести и героизма. Если эти качества поддерживаются достаточным количеством вооружения и боеприпасов, то ситуация точно под контролем украинской армии. Мы наносим серьезные потери вражеской силе,
– подчеркнул он.
Ситуация на Авдеевском направлении: последнее
- В Генштабе ВСУ сообщили, что на Авдеевском направлении оккупанты не оставляют штурмовых действий. За минувшие сутки украинские защитники отбили 23 атаки врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское, Водяное, Невельское, Семеновка и Орловка Донецкой области.
- Третья штурмовая бригада продолжает наносить врагу потери на Авдеевском направлении. В частности, украинские защитники уничтожили артбатарею врага под Авдеевкой. Военные также поделились эпическим видео.
- Спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий рассказал, что украинские военные уже закрепились на оборонительных линиях на Авдеевском направлении. Эти укрепления не имеют вид сплошной линии, как кто-то хочет видеть. Но это очень разветвленная система, которую строили еще с декабря 2023 года.