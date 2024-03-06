Не менее сложная ситуация южнее Марьинки. Это 24 Каналу отметил военный эксперт Владислав Селезнев.

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Продолжаются тяжелые бои

Владислав Селезнев отметил, что некоторые населенные пункты, которые расположены западнее Авдеевки, постоянно находятся под огневым воздействием вражеской артиллерии, авиации. В частности, говорится о Бердичах, Тоненьком и других.

Что происходит возле Авдеевки: смотрите на карте

Ситуация южнее Марьинки тоже сложная. Там враг пытается использовать свое количественное и военно-техническое преимущество, определенные территориальные достижения.

Участков, где бушуют ожесточенные боевые действия, немало. Но украинская армия демонстрирует пример мужества, доблести и героизма. Если эти качества поддерживаются достаточным количеством вооружения и боеприпасов, то ситуация точно под контролем украинской армии. Мы наносим серьезные потери вражеской силе,

– подчеркнул он.

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