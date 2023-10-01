Об этом 24 Каналу сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш. По его словам, сейчас 25-я общевойсковая армия врага развернута в районе Кременной.

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"Если говорить о вооружении и военной технике, то у них на вооружении и танки, и артиллерия прицепная и самоходная. Есть танки Т-72, есть устаревшие образцы вооружения типа МТ-ЛБ, БМП-1 и другое", – рассказал он.

Вояк для этой армии набирали в районах Поволжья, Урала, Сибири. Они очень плохо подготовлены, потому что оккупантов заманивали на контракты, немного показывали военное дело и без опыта участия в боевых действиях отправили на фронт в Украину.

Боевой дух оккупантов

Илья Евлаш отметил, что боевой дух захватчиков в каждом подразделении разный. Есть отдельные подразделения, которые более подготовлены, но в целом интенсивность и постоянство ведения огня ВСУ понижает мотивацию врага. Бывают и случаи дезертирства.

Недавно к нам поступило видео с Бахмутского направления, где оккупанты жалуются на то, что вблизи Клещеевки работают два наших Leopard, постоянно наносят артиллерийское огневое поражение, а у них "так мало сил", у них "нет чем наступать",

– рассказал спикер.

Кроме того, оккупанты видят отношение своих командиров к ним. Они используют заградительные отряды, чтобы воины не убегали с позиций, используют жесткие карательные меры.

"Например, если человек отказывается вырыть окоп на три метра за час, то они просто забивают его палками. Поэтому, конечно, морально-психологическое состояние этих воинов остается на достаточно невысоком уровне", – отметил Евлаш.

Вагнеровцы не повлияют на ситуацию

Начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ отметил, что ЧВК "Вагнера" была уничтожена раз и навсегда в мае – июне этого года. Сейчас остатки вагнеровцев ищут себе место, но все равно не могут повлиять на ситуацию.

Не говорится об отрядах, бригадах. Они сейчас ищут себе место на инструкторских должностях. Кто-то заключает контракты с другими военными компаниями, входящими в минобороны России. Кто-то идет обычным штурмовиком, пехотинцем. Но это очень небольшое количество. Они на ситуацию никак не повлияют,

– подчеркнул он.

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