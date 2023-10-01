Про це 24 Каналу повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш. За його словами, зараз 25-та загальновійськова армія ворога розгорнута у районі Кремінної.

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"Якщо говорити про озброєння та військову техніку, то вони мають на озброєнні і танки, і артилерію причіпну та самохідну. Мають танки Т-72, мають і застарілі зразки озброєння типу МТ-ЛБ, БМП-1 та інше", – розповів він.

Вояк для цієї армії набирали у районах Поволжя, Уралу, Сибіру. Вони дуже погано підготовлені, бо окупантів заманювали на контракти, трохи показували військову справу та без досвіду участі у бойових діях відправили на фронт в Україну.

Бойовий дух окупантів

Ілля Євлаш зазначив, що бойовий дух загарбників у кожному підрозділі різний. Є окремі підрозділи, які трохи більше підготовлені, але загалом інтенсивність та постійність ведення вогню ЗСУ понижує мотивацію ворога. Бувають і випадки дезертирства.

Нещодавно до нас надійшло відео з Бахмутського напрямку, де окупанти жаліються на те, що поблизу Кліщіївки працюють два наші Leopard, постійно завдають артилерійського вогневого ураження, а у них "такі маленькі сили", вони "не мають, чим наступати",

– розповів речник.

Крім того, окупанти бачать ставлення своїх командирів до них. Вони використовують загороджувальні загони, щоб вояки не втікали з позицій, використовують жорсткі каральні міри.

"Наприклад, якщо людина відмовляється вирити окоп на три метри за годину, то вони просто забивають її палицями. Тому звичайно, морально-психологічний стан цих воїнів залишається на досить невисокому рівні", – зауважив Євлаш.

Вагнерівці не вплинуть на ситуацію

Начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ наголосив, що ПВК "Вагнера" була знищена раз і назавжди у травні – червні цього року. Зараз залишки вагнерівців шукають собі місце, але все одно не зможуть вплинути на ситуацію.

Не мовиться про загони, бригади. Вони зараз шукають собі місце на інструкторських посадах. Хтось укладає контракти з іншими військовими компаніями, які входять до міноборони Росії. Хтось йде звичайним штурмовиком, піхотинцем. Але це дуже невисока кількість. Вони на ситуацію ніяк не вплинуть,

– підкреслив він.

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