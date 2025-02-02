Есть определенные признаки того, что наступление замедляется, – ОСГВ "Хортица"

Аналитики Deep State написали, что в январе россияне оккупировали 325 квадратных километров украинской территории. Они проанализировали динамику оккупации. Это заявление попросили прокомментировать представителя ОСГВ "Хортица".

Виктор Трегубов, представитель Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", сообщил, что в последние дни стало меньше боев. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Что свидетельствует о том, что россияне наступают медленнее

Спикер заявил, что война подошла к фазе, когда россияне давят на отдельных направлениях. И не пытаются давить по всей линии фронта. Они меньше идут в лобовые атаки, а прибегают к тактическим действиям, в частности, по Покровску.

Я не берусь комментировать чужие карты, но да, есть определенные признаки, что темпы наступления замедляются. Это связано с несколькими факторами. Во-первых, на некоторых направлениях россияне увязли в городских боях,

– сказал Трегубов.

По его словам, в Часовом Яру и в Торецке россияне продвигаются не так быстро, как им бы хотелось. К тому же Силы обороны контратакуют.

Вторая причина: многих оккупантов бросили на единственную задачу – попытку охватить Покровск. Там ВСУ и россияне "толкают" друг друга в разные стороны.

Подобно Кириллу Буданову, Виктор Трегубов провел спортивную параллель. Но он сравнил ситуацию не с футбольным матчем, а с боксерским поединком.

"Обе стороны устали. Это уже немного похоже на боксерский поединок, который приближается к десятому раунду, когда уже клинчи (попытки удержать противника, – 24 Канал) начинаются", – рассказал он.

Конечно, чисто количественные признаки не означают, что бойцам стало легче. Впрочем, врагу не удалось продвинуться "под инаугурацию" Трампа. На рывки сейчас он не способен. Несмотря на это, сильно преобладает в пехоте и имеет неплохую для него ситуацию на разных направлениях.

Что написали Deep State

Там 1 февраля выложили статистику оккупации.

Враг продолжает вести активные наступательные действия на многих участках, но почти везде удается замедлить темпы наступления. В основном значительные продвижения противника происходят из-за наших ошибок, которые постоянно повторяются,

– считают аналитики.

Сколько украинской земли захватили россияне / Инфографика Deep State

О ситуации на фронте по состоянию на утро 2 февраля читайте здесь.