В России возвращение войск на позиции 24 февраля уже называют победой, – политолог

В России сняли документальный фильм, который называется "Хитрость 22". Он предлагает отвести войска на границы 24 февраля, тогда это будет "огромная победа" России в войне.

Мол, россияне уже уничтожили украинскую экономику, и, отступив, они хитро обманут Запад и им не придется выплачивать репарации. Об этом политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал в эксклюзивном блюде. 24 Канала.

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Серьезные люди серьезно уложились

По словам политтехнолога, в этот фильм вложены очень большие деньги. "Он снят суперпрофессиональными людьми, на суперпрофессиональном уровне. Явно не пожалели средств на это все", – акцентировал Шейтельман. В этом фильме фактически доказываются огромные преимущества отступления к линии 24 февраля.

Фильм в нынешней России. Это абсолютно пророссийский и пропутинский фильм, его снимали не либералы. Снять фильм такого производственного уровня… Дело не только в деньгах, нужно было привлечь лучшие таланты из оставшихся в России, а их не так много,

– объяснил он.

Человек или организация, которая этим занималась, серьезно уложилась в это. Политтехнолог отмечает, что такое могли снять на самой верхушке – в администрации президента, ФСБ, минобороны.

Некоторые считают, что массово показано россиянам, мол, смотрите, мы отступим, и это будет наша победа. Мне кажется, у этого фильм один зритель – Владимир Путин. Его сняли для диктатора, чтобы он рано или поздно посмотрел и поверил, что нужно отвести войска,

– утверждает Шейтельман.

Есть огромное количество людей на верхах, которые уговаривают Путина отступить. В то же время, уверяет политтехнолог, пока Путин у власти, он этого не сделает.

"Это противоречило бы его смыслу жизни. Его смысл жизни сегодня – в захвате новых территорий. Ему 70 лет, другой смысл он придумать не успеет. Это не человек, которому 30 лет, и он может сказать: "Хорошо, война не вышла, стану академиком. Или пойду учиться на актера и выиграю Оскар". Он может только побеждать или проигрывать в этой войне. Поэтому при Путине этого всего не будет", – резюмировал политтехнолог Михаил Шейтельман.

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