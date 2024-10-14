Наступление россиян на Запорожье и Донеччину, в России сгорел самолет: хронология 964 дня войны
Российские оккупанты продолжают попытки наступать на позиции украинских военных в Запорожской и Донецкой области. "Хезболла" атаковала военную базу в Израиле, погибли четверо солдат ЦАХАЛ.
Какая ситуация на фронте сегодня, о последствиях вражеских обстрелов, новые военные преступления россиян, главные события 25 марта – пишет 24 Канал.
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В Иране в очередной раз отрицают передачу баллистических ракет России для использования в войне в Украине. Примечательно, что это заявление он сделал накануне того, как ЕС должен ввести санкции против Ирана. "Я четко сказал и еще раз повторяю: мы не предоставляли России баллистических ракет. Если Европе нужно что-то, чтобы успокоить шантаж Израиля, лучше найдите другую историю", – отметил министр. По словам министра, ирано-российское военное сотрудничество не является новым, имеет свою историю задолго до начала войны России против Украины. В ночь с 12 на 13 октября 2024 года в России сгорел самолет Ту-134, принадлежавший 117-му военно-транспортному авиаполку вооруженных сил государства-агрессора. Сокрушительный пожар вспыхнул на российском военном аэродроме “оренбург-2”, где базировался Ту-134. Ситуация на разных направлениях фронта остается напряженной. Российские войска недавно возобновили наступление в районе границы Донецкой и Запорожской областей и достигли тактических успехов в локализованных атаках. Для удара были использованы дроны-камикадзе "Mirsad", известные в Иране как "Ababil-T", именно эта модель является основным беспилотником "Хезболлы". В результате удара погибли четверо солдат ЦАХАЛ.
Иран сделал новое заявление о передаче России баллистических ракет
В России сожгли самолет Ту-134
Россияне возобновили атаки на границе Донецкой и Запорожской областей
"Хезболла" атаковала военную базу в Израиле
В Иране в очередной раз отрицают передачу баллистических ракет России для использования в войне в Украине.
Примечательно, что это заявление он сделал накануне того, как ЕС должен ввести санкции против Ирана.
"Я четко сказал и еще раз повторяю: мы не предоставляли России баллистических ракет. Если Европе нужно что-то, чтобы успокоить шантаж Израиля, лучше найдите другую историю", – отметил министр.
По словам министра, ирано-российское военное сотрудничество не является новым, имеет свою историю задолго до начала войны России против Украины.
В ночь с 12 на 13 октября 2024 года в России сгорел самолет Ту-134, принадлежавший 117-му военно-транспортному авиаполку вооруженных сил государства-агрессора.
Сокрушительный пожар вспыхнул на российском военном аэродроме “оренбург-2”, где базировался Ту-134.
Ситуация на разных направлениях фронта остается напряженной. Российские войска недавно возобновили наступление в районе границы Донецкой и Запорожской областей и достигли тактических успехов в локализованных атаках.
Для удара были использованы дроны-камикадзе "Mirsad", известные в Иране как "Ababil-T", именно эта модель является основным беспилотником "Хезболлы".
В результате удара погибли четверо солдат ЦАХАЛ.