Наступление россиян на Запорожье и Донеччину, в России сгорел самолет: хронология 964 дня войны

09:51, 14 октября

В Иране в очередной раз отрицают передачу баллистических ракет России для использования в войне в Украине.

Примечательно, что это заявление он сделал накануне того, как ЕС должен ввести санкции против Ирана.

"Я четко сказал и еще раз повторяю: мы не предоставляли России баллистических ракет. Если Европе нужно что-то, чтобы успокоить шантаж Израиля, лучше найдите другую историю", – отметил министр.

По словам министра, ирано-российское военное сотрудничество не является новым, имеет свою историю задолго до начала войны России против Украины.