Незначительные события влекут за собой последствия: как война в Украине влияет на миропорядок
Сегодня ситуация в мире очень нестабильная. Война, которую Россия цинично развязала против Украины, нарушила все принципы сосуществования разных стран и систем мировоззрения.
Речь идет как о формализованных в разных документах, так и обычных принципах сосуществования разных государств. Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат и член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский.
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Незначительные события влекут за собой непредсказуемые последствия
"Сейчас очень нестабильная ситуация в мире, поэтому любые даже незначительные события, как могло бы казаться, влекут непредсказуемые последствия", – подчеркнул Вениславский.
Он подчеркнул, что мы должны осознать значение вызовов, которые сегодня предстают перед нами. А дальше работать над миропорядком, где люди в разных странах не боялись бы за свое будущее.
Стабильность в Европе влияет на глобальную
Европа с точки зрения всеобщей геополитики является одним из столпов стабильности в мире. Она выступает объединением современных цивилизованных государств с ценностями, закрепленными на уровне конституций и интернациональных документов.
Нестабильность в Европе автоматически влечет за собой нестабильность в других регионах, в частности в Азиатском и Африканском,
– заметил народный депутат.
Так, после Второй мировой войны, когда разрушалась колониальная система, разные страны Европы имели определенные сферы влияния и в Азии, и в Африке, и местами в Латинской Америке. Обычно это сохраняется и сейчас.
"Здесь все очень тесно взаимосвязано, поэтому стабильность должна быть, прежде всего, на Европейском континенте и она будет влиять на глобальную стабильность", – подытожил Вениславский.
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Украина и Европа: последние новости
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 21 февраля встретится с министром иностранных дел нашего государства Дмитрием Кулебой. Кроме того, на этих переговорах будет представитель Европейского Союза по иностранным делам и политики безопасности Жозеп Боррель.
- Заседание состоится в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе, что в Бельгии. Это будет первая встреча между Украиной, Европейским Союзом и НАТО в таком трехстороннем формате.
- Некоторые мировые лидеры считают, что нашей стране понадобится 10 лет, чтобы стать полноценным членом Евросоюза. Однако Владимир Зеленский так не думает. Выступая на саммите, организованном банком JP Morgan, украинский лидер сказал, что Украина станет членом ЕС уже через 2 года.