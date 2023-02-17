Незначительные события влекут за собой последствия: как война в Украине влияет на миропорядок

Сегодня ситуация в мире очень нестабильная. Война, которую Россия цинично развязала против Украины, нарушила все принципы сосуществования разных стран и систем мировоззрения.

Речь идет как о формализованных в разных документах, так и обычных принципах сосуществования разных государств. Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат и член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский.

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Незначительные события влекут за собой непредсказуемые последствия

"Сейчас очень нестабильная ситуация в мире, поэтому любые даже незначительные события, как могло бы казаться, влекут непредсказуемые последствия", – подчеркнул Вениславский.

Он подчеркнул, что мы должны осознать значение вызовов, которые сегодня предстают перед нами. А дальше работать над миропорядком, где люди в разных странах не боялись бы за свое будущее.

Стабильность в Европе влияет на глобальную

Европа с точки зрения всеобщей геополитики является одним из столпов стабильности в мире. Она выступает объединением современных цивилизованных государств с ценностями, закрепленными на уровне конституций и интернациональных документов.

Нестабильность в Европе автоматически влечет за собой нестабильность в других регионах, в частности в Азиатском и Африканском,

– заметил народный депутат.

Так, после Второй мировой войны, когда разрушалась колониальная система, разные страны Европы имели определенные сферы влияния и в Азии, и в Африке, и местами в Латинской Америке. Обычно это сохраняется и сейчас.

"Здесь все очень тесно взаимосвязано, поэтому стабильность должна быть, прежде всего, на Европейском континенте и она будет влиять на глобальную стабильность", – подытожил Вениславский.

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