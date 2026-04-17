У Путина есть 3 сценария войны: эксперт сказал, что повлияет на выбор Кремля

Россия рассматривает 3 возможных сценария развития событий: продолжение войны до 2028 года, перекладывание ответственности на генералов и замораживание конфликта или расширение агрессии на северный фланг НАТО. Какой из этих сценариев реализует противник – зависит от эффективности Украины на фронте.

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан объяснил 24 Каналу, что чем лучше мы воюем и истощаем российский ресурс, тем больше Путин вынужден искать выход.

При каких условиях Россия заморозит боевые действия в Украине?

Абсолютно все сценарии реалистичны. Наши европейские партнеры говорят, что сколько держится Украина и насколько эффективно мы воюем, столько времени мы выиграем для них. Для любой страны гораздо выгоднее воевать на чужой территории. При этом ни одна европейская страна нет такого боевого опыта и духа, который является ключевым фактором боеспособности,

– сказал Кузан.

Если достичь лишь минимального паритета, Путину выгодно продолжать войну, поскольку она гарантирует сохранение его власти.

С начала войны его легитимность как демократически избранного лидера полностью потеряла силу. Путин имеет только военную легитимность, которая зависит от успехов на фронте. Поэтому потеря территориальных достижений означает потерю власти.

Сейчас Россия готовит резерв 20 тысяч военнослужащих, чтобы изменить ситуацию на одном из основных направлений и захватить и разрушить города Донецкой области, чтобы достичь хотя бы видимых достижений.

Другой вариант – изменить расположение сил атакой на северный фланг НАТО. Это побудит партнеров перевести фокус с Украины и перебросить туда дополнительные ресурсы и резервы. Для этого Россия создает Ленинградский военный округ, бойцов из которого постоянно посылают на украинское направление.

"Если Россия потеряет все ресурсы, то вынуждена будет идти на замораживание конфликта. Это повлечет кризис и внутренние репрессии. А Путин боится повторения путча Пригожина среди офицеров. Поэтому все сценарии реальны, но каждый зависит от наших действий – от того, насколько эффективно мы строим государство, экономику и армию", – подчеркнул Кузан.

Шойгу заявил, что Россия имеет право на самооборону относительно возможных атак беспилотников со стороны НАТО. ЕС жестко отреагировали на заявления России относительно возможных действий против стран Балтии и Финляндии. В Еврокомиссии также предостерегли от рисков эскалации из-за подобной риторики Москвы.

