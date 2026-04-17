Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан пояснив 24 Каналу, що чим краще ми воюємо і виснажуємо російський ресурс, тим більше Путін змушений шукати вихід.

За яких умов Росія заморозить бойові дії в Україні?

Абсолютно всі сценарії реалістичні. Наші європейські партнери кажуть, що скільки тримається Україна і наскільки ефективно ми воюємо, стільки часу ми виграємо для них. Для будь-якої країни набагато вигідніше воювати на чужій території. При цьому жодна європейська країна немає такого бойового досвіду і духу, який є ключовим фактором боєздатності,

– сказав Кузан.

Якщо досягти лише мінімального паритету, Путіну вигідно продовжувати війну, оскільки вона гарантує збереження його влади.

З початку війни його легітимність як демократично обраного лідера повністю втратила силу. Путін має лише воєнну легітимність, яка залежить від успіхів на фронті. Тому втрата територіальних здобутків означає втрату влади.

Наразі Росія готує резерв 20 тисяч військовослужбовців, щоб змінити ситуацію на одному з основних напрямків та захопити й зруйнувати міста Донецької області, щоб досягти хоча б видимих здобутків.

Інший варіант – змінити розташування сил атакою на північний фланг НАТО. Це спонукатиме партнерів перевести фокус з України й перекинути туди додаткові ресурси та резерви. Для цього Росія створює Ленінградський воєнний округ, бійців з якого постійно посилають на український напрямок.

"Якщо Росія втратить всі ресурси, то змушена буде йти на замороження конфлікту. Це спричинить кризу та внутрішні репресії. А Путін боїться повторення путчу Пригожина серед офіцерів. Тому всі сценарії реальні, але кожен залежить від наших дій – від того, наскільки ефективно ми будуємо державу, економіку та армію", – наголосив Кузан.

Шойгу заявив, що Росія має право на самооборону щодо можливих атак безпілотників зі сторони НАТО. ЄС жорстко відреагували на заяви Росії щодо можливих дій проти країн Балтії та Фінляндії. У Єврокомісії також застерегли від ризиків ескалації через подібну риторику Москви.

