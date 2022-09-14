Запишем в дезертиры и расстреляем, – появилось видео, как пригожин лично вербует зэков

То, что в россии не хватает пушечного мяса на войне в Украине, уже давно понятно всем. Поскольку добровольцев нет, страна-агрессор теперь привлекает заключенных.

пригожин агитирует российских зэков вступать в ЧВК "Вагнер"

Так, в телеграмм-каналах появилось видео, на котором "повар путина" евгений пригожин, считающийся владельцем ЧВК "Вагнер", лично вербует заключенных для участия в войне. Оно было снято в одной из российских колоний.

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На опубликованных кадрах слышно, как пригожин предупредил заключённых о тяжелых условиях на фронте и пообещал им помилование через полгода.

Он также отметил три величайших "греха" на фронте:

дезертирство;

алкоголь и наркотики;

мародерство и сексуальные отношения с женщинами.

Война тяжелая, на всякие там чеченские и т.д. и близко не похожа,

– отметил он.

По его словам, минимальный возраст набираемых на войну мужчин – 22 года. Владелец ЧВК заверил заключенных, что отношение командования к ним не будет отличаться и подчас даже будет более лояльным, чем к другим наемникам.

пригожин говорит, что им нужны только штурмовики. "У него есть в ЧВК самолеты нескольких типов, РСЗО, танки – все необходимое для того, чтобы эффективно наступать", – уверяет он.

В то же время не забыл упомянуть и о том, что больше всего ждет россиян в Украине – смерть. Вербовщик отметил, что всех хоронят в аллеях героев в тех городах, где она есть, а кто не знает где его похоронить, то рядом с часовней ЧВК "Вагнер" в Горячем Ключе.

Как владелец ЧВК "Вагнера" вербует узников российских колоний на войну: смотрите видео