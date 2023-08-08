Заместитель командующего Восточной группировкой войск по коммуникациям Сергей Череватый сообщил 2у Канала, что у россиян еще много артиллерии со времен Советского Союза. Никакого снарядного голода у оккупантов нет.
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Россияне пытаются запугать украинцев
Оккупанты применяют артиллерию и по гражданским. Вечером 7 августа враг обстрелял город Покровск Донецкой области. Число пострадавших в Покровске возросло до 81 человека, среди которых – 2 детей.
Для них это стала варварская практика не считаться ни с гуманитарным правом, ни с тем, что могут быть гражданские люди, дети, пенсионеры. Главная задача – запугать, сломать волю к победе, показать, что они ни с чем не будут считаться,
– заметил Сергей Череватый.
Однако российские террористы ошиблись, потому что вызвали совсем другую реакцию. Украинцы готовы защищать свою землю и уничтожать врага, который пришел на территорию нашего государства.
Череватый об артиллерии россиян: смотрите видео
Ракетный удар по Покровску: последние новости
- По состоянию на 11:00 8 августа глава МВД Игорь Клименко сообщил, что в результате удара по Покровску погибли 7 человек и еще 88 получили ранения.
- В Покровске после ракетных ударов завершили разбор завалов. Глава Донецкой ОВ Павел Кириленко рассказал, что один сотрудник полиции и два сотрудника ГСЧС сейчас находятся в тяжелом состоянии, медики борются за их жизнь.
- Кириленко отметил, что основная категория пострадавших от удара по Покровску – работники служб, которые проводили осмотр места происшествия и спасательную операцию после первого удара.