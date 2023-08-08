Заместитель командующего Восточной группировкой войск по коммуникациям Сергей Череватый сообщил 2у Канала, что у россиян еще много артиллерии со времен Советского Союза. Никакого снарядного голода у оккупантов нет.

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Россияне пытаются запугать украинцев

Оккупанты применяют артиллерию и по гражданским. Вечером 7 августа враг обстрелял город Покровск Донецкой области. Число пострадавших в Покровске возросло до 81 человека, среди которых – 2 детей.

Для них это стала варварская практика не считаться ни с гуманитарным правом, ни с тем, что могут быть гражданские люди, дети, пенсионеры. Главная задача – запугать, сломать волю к победе, показать, что они ни с чем не будут считаться,

– заметил Сергей Череватый.

Однако российские террористы ошиблись, потому что вызвали совсем другую реакцию. Украинцы готовы защищать свою землю и уничтожать врага, который пришел на территорию нашего государства.

Череватый об артиллерии россиян: смотрите видео

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