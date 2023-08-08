Заступник командувача Східного угрупування військ з комунікацій Сергій Череватий повідомив 24 Каналу, що у росіян ще багато артилерії з часів Радянського Союзу. Ніякого снарядного голоду в окупантів нема.

Читайте також Влучили у багатоповерхівки, ресторан, готель і магазини: все, що відомо про атаку Покровська

Росіяни намагаються залякати українців

Окупанти застосовують артилерію і по цивільних. Ввечері 7 серпня ворог обстріляв місто Покровськ Донецької області. Кількість постраждалих у Покровську зросла до 81 людини, серед яких – 2 дітей.

Для них це стала варварська практика не рахуватися ні з гуманітарним правом, ні з тим, що там можуть бути цивільні люди, діти, пенсіонери. Головне завдання – залякати, зламати волю до перемоги, показати, що вони ні з чим не будуть рахуватися,

– зауважив Сергій Череватий.

Однак російські терористи помилились, адже викликали зовсім іншу реакцію. Українці готові захищати свою землю та знищувати ворога, який прийшов на територію нашої держави.

Череватий про артилерію росіян: дивіться відео

Ракетний удар по Покровську: останні новини