Россияне в Запорожье обстреливают оккупированные города и готовятся к контрнаступлению ВСУ

Оккупанты на днях активизировали обстрелы оккупированных территорий, был обстрел Васильевки – попали в жилмассив. Раздалось около 10 взрывов, местные сообщают, что есть жертвы.

Об этом 24 каналу рассказал корреспондент из Запорожья. Он также отметил, что, по предварительной информации, россияне также обстреляли населенный пункт Михайловка – это произошло сегодня, зафиксировали разрушение, к счастью – без жертв.

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Оккупанты строят линии обороны возле Запорожья

Россияне самостоятельно обстреливают оккупированные территории, чтобы поддерживать градус напряжения. Таким образом оккупанты стремятся "мобилизовать" население.

Также следует добавить, что на Запорожье оккупанты начали довольно серьезно окапываться, потому что думают, что именно на этом направлении будут наступать ВСУ.

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Авиация Сил обороны Украины на протяжении суток нанесла по врагу 2 удара. Под поражение попали 2 позиции зенитных ракетных комплексов противника.