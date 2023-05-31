США хотят добиться завершения войны в Украине до конца года, – La Reppublica

В том, что Украина победит в войне, развязанной Россией, никто не сомневается. Остается только вопрос, когда это произойдет. Обозреватели предполагают, что США стремятся одолеть Кремль до конца 2023 года.

Об этом свидетельствует тот факт, что США ускоряются. В Вашингтоне, говорят западные СМИ, настаивают на решении войны в Украине до конца 2023 года. Некоторые говорят даже о еще более сжатом сроке – до осени. В то же время происходит укрепление дипломатических каналов во избежание дальнейшей эскалации конфликта.

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В Европе стремятся к скорейшей победе

Обозреватели обратили внимание на то, что импульс со стороны США не случаен. Это также может быть реакцией на разделение Европы в вопросе войны России против Украины. Так, Франция и Германия хотят как можно скорее закрыть этот вопрос. В то же время северо-восточноевропейская дуга, во главе с Польшей и Великобританией, а также странами Балтии и частично Скандинавии "продолжают настаивать на своем".

В издании также высказали предположение, какой может быть цель США. По мнению журналистов, Вашингтон стремится предоставить Европе большую автономию в рамках Атлантического пакта. Также в стране могут страховать себя, учитывая предстоящие выборы. Ведь никто не исключает, что на пост главы государства может возвратиться Дональд Трамп. Человек, как говорят в издании, "подтолкнувший НАТО к черте самоубийства".

Что касается последнего, то здесь тоже все объяснимо. Выборы президента США состоятся в 2024 году. По сути, к тому времени наши союзники стремятся одолеть Россию. Аналитики неоднократно заявляли, что для Джо Байдена это должно быть незаурядным бонусом к предвыборной программе.

В то же время следует понимать, что ряд стран стремятся посадить Украину за стол переговоров. Это также подчеркнул министр обороны Алексей Резников.

В Европе хотят, чтобы Украина шла на переговоры

По словам главы оборонного ведомства, во многих столицах Европы есть сторонники идеи, что Украина должна начать переговоры с Россией.

Есть разного рода сообщения в медиа, есть разные эмиссары, которые ездят по миру и считают, что нас нужно посадить за стол переговоров на каких-то условиях, которые успокоили бы агрессора. Нас, конечно, это радует в том смысле, что мы не планируем садиться с агрессором за стол переговоров,

– заметил министр.

В то же время, он подчеркнул, что в свое время Владимир Зеленский четко публично озвучил позицию Украины. Президент подчеркнул, что не о чем говорить с преступниками из Кремля.