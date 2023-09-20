Россия снова ударила "Шахедами", Зеленский в США: хронология 574 дня войны

Россия продолжает попытки захватить Украину, однако ВСУ активно противостоят врагу. Так, наши военные день за днем освобождают оккупированные захватчиками территории нашей страны.

Какие успехи ВСУ на фронте происходит в сфере дипломатии во время визита Владимира Зеленского в США – читайте в тексте 24 Канала.

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