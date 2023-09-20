Россия снова ударила "Шахедами", Зеленский в США: хронология 574 дня войны
Россия продолжает попытки захватить Украину, однако ВСУ активно противостоят врагу. Так, наши военные день за днем освобождают оккупированные захватчиками территории нашей страны.
Какие успехи ВСУ на фронте происходит в сфере дипломатии во время визита Владимира Зеленского в США – читайте в тексте 24 Канала.
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Россия снова запустила дроны-камикадзе типа "Шахед" с территории Курской области России. Дроны атаковали Полтавскую область. Президент Польши заявил, что в вопросе зернового кризиса Украина похожа на утопленника, который может затянуть Польшу на глубину. Анджей Дуда заявил, что Варшава будет действовать в своих интересах по зерновому кризису. По словам польского лидера, он не смог встретиться с Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН из-за задержек в графике выступлений лидеров.
Атака "Шахедами"
Россия снова запустила дроны-камикадзе типа "Шахед" с территории Курской области России. Дроны атаковали Полтавскую область.
Президент Польши заявил, что в вопросе зернового кризиса Украина похожа на утопленника, который может затянуть Польшу на глубину. Анджей Дуда заявил, что Варшава будет действовать в своих интересах по зерновому кризису.
По словам польского лидера, он не смог встретиться с Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН из-за задержек в графике выступлений лидеров.