Россия снова ударила "Шахедами", Зеленский в США: хронология 574 дня войны

20 сентября 2023, 06:22
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Россия продолжает попытки захватить Украину, однако ВСУ активно противостоят врагу. Так, наши военные день за днем освобождают оккупированные захватчиками территории нашей страны.

Какие успехи ВСУ на фронте происходит в сфере дипломатии во время визита Владимира Зеленского в США – читайте в тексте 24 Канала.

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02:00, 20 сентября

Атака "Шахедами"

Россия снова запустила дроны-камикадзе типа "Шахед" с территории Курской области России. Дроны атаковали Полтавскую область.

00:10, 20 сентября

Президент Польши заявил, что в вопросе зернового кризиса Украина похожа на утопленника, который может затянуть Польшу на глубину. Анджей Дуда заявил, что Варшава будет действовать в своих интересах по зерновому кризису.

По словам польского лидера, он не смог встретиться с Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН из-за задержек в графике выступлений лидеров.

Автор: Діана Квасневська