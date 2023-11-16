Ситуация на поле боя тяжелее, чем мы надеялись, – Столтенберг призвал больше помогать Украине

Россия не оставляет своих захватнических планов. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что ситуация на поле боя сложнее, чем надеялись союзники. Он призвал еще больше поддерживать Украину.

Йенс Столтенберг заявил, что Россия пытается начать наступательную операцию возле Авдеевки. По его словам, сама ситуация на поле боя – более сложная, чем надеялись союзники. Об этом он заявил во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО с участием президента Латвии Эдгарса Ринкевичса, передает корреспондент 24 Канала в Брюсселе.

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Призвал еще больше помогать Украине

На фоне этого глава Альянса заявил, что государства-члены НАТО продолжат оказывать военную поддержку Украине.

Отвечая на вопрос журналиста о спорах в Конгрессе США относительно предстоящей помощи Украине, Йенс Столтенберг заявил, что победа Путина станет не только трагедией для украинцев, но и для Западного мира.

Это будет опасно для нас, потому что тогда будет понятно, что когда авторитарные лидеры применяют военную силу, когда они нарушают международное право, когда они вторгаются в другую страну, они получают то, что хотят, и это сделает мир опаснее, а нас более уязвимыми,

– добавил глава НАТО.

По его словам, именно поэтому дальнейшая поддержка Украины в этой войне в интересах национальной безопасности всех членов НАТО, включая США. Кроме того, Столтенберг уверен, что военная помощь не пропадёт, ведь союзники объявляют новые пакеты для Киева.

Враг готовится к наступлению возле Авдеевки

Также Йенс Столтенберг прокомментировал и ситуацию на поле боя. По его словам, она тяжелая, а Россия планирует продолжение войны.

Мы видим, как Россия пытается начать наступательные операции возле Авдеевки. Но тот факт, что ситуация на поле боя сложнее, чем мы надеялись, не является аргументом против поддержки. Это аргумент в пользу большей поддержки Украины, потому что, опять же, мы не можем позволить президенту Путину победить,

– подчеркнул он.

Генеральный секретарь подчеркнул, что украинцы уже победили, выстояв в этой войне и освободив половину оккупированной территории.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс добавил, что его страна продолжает оказывать поддержку Украине. На этот момент военная помощь этой страны пересекла 1% ВВП. По его словам, Латвия понимает, что после войны в Украине Россия может пойти дальше.

Сейчас эта страна (Россия – 24 Канал) агрессивная, мобилизует свою экономику и военную машину. И я думаю, что сейчас было бы огромной ошибкой не оказать Украине всяческую помощь, будь то военную или финансовую, чтобы правительство могло функционировать и предоставлялись все услуги,

– сказал Ринкевичс.

Латвийский лидер отметил, что могут возникнуть вопросы, как тратится западная помощь в Украине. Впрочем, в интересах всех союзников, чтобы Украина добилась успехов в этой борьбе.