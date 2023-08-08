Такое мнение 24 Каналу озвучил российский публицист из США Андрей Пионтковский. По его словам, это единственный способ Путина остаться у власти.
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Путин хочет удержать власть
Пионтковский отметил, что Украина никогда не позволит, чтобы результатом войны стала "почетная ничья" или же продолжалась "вечная война". Но бункерный дед пытается держаться у власти и выбрал новую концепцию войны против Украины.
Кроме того, эта "вечная война" подальше от Москвы нужна не только Путину. Его окружению она тоже выгодна, чтобы и они удержались у власти, и имели большое количество собственности.
Это и есть новая концепция Путина. Эта "вечная война где-то далеко от Москвы" нужна Путину. Это единственный способ удержать власть. Зачем она нужна его окружению? У них есть более важная задача, чем война: удержаться у власти и держать эту огромную собственность,
– считает публицист.
Пионтковский о новой концепции Путина: смотрите видео
Владимир Путин: последние новости
- Издание The New York Times написало, что Путин втягивает Россию в вечную войну с Западом. Речь идет о "цивилизационном конфликте с Западом", который, по словам автора статьи, намного масштабнее войны в Украине.
- В России готовятся к президентским выборам, результаты которых уже всем ясны. Кремль уже не скрывает, что Путин будет дальше у власти. Спикер диктатора Дмитрий Песков даже заявил, что Путин "получит 90% голосов". Впоследствии он стал все отрицать.
- Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что суд Гааги может выдать еще один ордер на арест Путина – по делу относительно ЧВК "Вагнер".
- В CNN отметили, что Путин пытается затянуть войну против Украины до выборов президента США в 2024 году. В частности, он надеется на сокращение поддержки Киева, если Джо Байден проиграет.