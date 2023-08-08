Таку думку 24 Каналу озвучив російський публіцист зі США Андрій Піонтковський. За його словами, це єдиний спосіб Путіна залишитись при владі.

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Путін хоче втримати владу

Піонтковський зазначив, що Україна ніколи не дозволить, щоб результатом війни стала "почесна нічия" або ж тривала "вічна війна". Але бункерний дід намагається триматися при владі та обрав нову концепцію для війни проти України.

Крім того, ця "вічна війна" подалі від Москви потрібна не лише Путіну. Його оточенню вона теж вигідна, щоб і вони втримались при владі, і мали велику кількість власності.

Це і є нова концепція Путіна. Ця "вічна війна десь далеко від Москви" потрібна Путіну. Це єдиний спосіб втримати владу. Навіщо вона потрібна його оточенню? У них є більш важливе завдання, ніж війна: втриматись при владі та тримати цю величезну власність,

– вважає публіцист.

Піонтковський про нову концепцію Путіна: дивіться відео

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