Следующие месяцы станут определяющими: у Украины есть реальные шансы отвоевать справедливый мир

В среду, 12 февраля, началось заседание в формате "Рамштайн". Эта встреча очень интересна, потому что на этот раз лидером является Великобритания. Украине нужна военная помощь.

В частности, важно следить за заявлениями нового министра обороны США Пита Гэгсета. Это 24 Каналу отметил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

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"На самом деле очень интересно, как сложится эта конструкция. Потому что американцы, по сообщениям прессы, не планировали объявлять о каких-то пакетах военной помощи. Поэтому мы сегодня и увидим, какой новый формат "Рамштайн", какую пользу он будет приносить Украине. Но более подробно можно будет сказать только по итогам сегодняшнего дня", – сказал он.

На переговоры – в сильной позиции

Дмитрий Жмайло отметил, что на территории Европы заморожено от 200 до 300 миллиардов долларов российских активов. Украина уже получала проценты с них. Кроме того, 7 миллиардов долларов заморожено на территории США. Может быть актуализирован вопрос направления этих средств на поддержку нашего государства.

Были страхи, что Штаты прекратят поддерживать Украину. По мнению исполнительного директора Украинского центра безопасности и сотрудничества, помощь нашему государству со стороны американцев продолжится, а, возможно, даже усилится. В частности, многое будет зависеть от России, будет ли она идти на уступки, или продолжит играть свою игру.

Поэтому следующие месяцы на самом деле будут очень определяющими. Если у нас будет такая же ситуация на середину июля следующего года, то на возможные переговоры мы будем выходить в сильной позиции,

– предположил он.

В случае, если россияне смогут расшатать ситуацию в Украине, в частности, своими ИПСО, то наше государство не сможет противостоять врагу. Однако если украинцы устоят, то достигнут справедливого мира.

"Если хватит мудрости, если натужимся, выстоим, сдвинем вопрос рекрутинга и мобилизации, то у нас есть очень неплохие шансы достичь справедливого мира в тех условиях, в которых мы сейчас. Мы глобально горячую фазу этой войны провели очень достойно", – подчеркнул Жмайло.