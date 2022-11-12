Умер пес Крым, который плакал на руинах дома в Днепре

Хозяева 12-летнего пса Крыма погибли в ночь на 29 сентября, когда вражеская ракета полностью разрушила их дом в Днепре. Тогда под завалами нашли тела бабушки, матери и двоих детей.

После ракетных обстрелов дома выжил только 12-летний пес Крым. Он сидел на развалинах дома и скулил на всю улицу.

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Какая причина смерти

После обстрела днепровские ветеринары ухаживали за животным. Кроме проблем с сердцем, которые у него были, добавились еще и контузия и частичная глухота. У него был очень большой стресс.

К сожалению, 12 ноября заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко сообщил, что собака умерла. Сердце собаки не справилось с тяжелой потерей и с тоской по погибшей семье.

Напомним, что о животном заботились в КП "Зооконтроль". В первые дни в приюте Крым ничего не ел. Из-за пережитого стресса собака никого к себе не подпускала и вела себя агрессивно. Однако такое поведение было вполне нормальным.

В приют животное привезли слепым и глухим после ракетного удара. Кроме того, у Крыма обнаружили сердечную недостаточность. Поэтому ему ставили капельницы и кололи успокоительное.

Коротко о ракетном ударе по Днепру

Ночью 29 сентября россияне запустили свою ракету по спальному району Днепра. Смертоносный снаряд попал в частный жилой дом, где были бабушка, мать и двое детей. Все они погибли, а также маленькая собачка Джек.

Отец детей – защитник Украины. В момент удара он находился под Лиманом в Донецкой области.

Известно, что удар по семье, которая спала, россияне нанесли ракетой Х-22.

Сейчас на место гибели семьи люди приносят цветы и игрушки, есть также иллюстрация с Крымом.

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