Война России против Украины влияет на каждого человека на планете, – Блинкен

Россия продолжает циничную войну против Украины. Она убивает мирных жителей и разрушает инфраструктуру. В США считают, что эта война влияет на каждого человека на планете.

Такое мнение высказал госсекретарь США Энтони Блинкен.

США не видят признаков готовности Путина остановить войну

По его словам, последствия войны России ощущаются по всему миру. В частности, в росте цен на продовольствие, беспокойство по поводу поставки топлива, и вообще то, как эта война повлияет на мировую экономику.

Таким образом действия России влияют на каждого человека на планете, где бы он ни проживал. Мы также чувствуем влияние прямо здесь, в этой комнате,

– сказал Блинкен в интервью.

Госсекретарь США говорит, что война создает серьезные проблемы, которые глобальное сообщество должно срочно решить.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что в Украине совершены военные преступления. Энтони Блинкен его поддержал и добавил, что умышленные удары по гражданскому населению – это военное преступление .

К слову, ранее Энтони Блинкен говорил, что российские власти постоянно врут в надежде оправдать свои зверства. В США уже неоднократно слышали "оправдания" Кремля. В частности, это видели в Грузии в 2008 году, на востоке Украины в 2014 году, в Сирии в 2018 году.

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