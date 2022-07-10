Сердечные приступы, стресс и последствия оккупации – советник мэра Мариуполя о смертности в городе

В многострадальном Мариуполе продолжается гуманитрный кризис. Оставшиеся люди находятся в страшных условиях.

Тем временем, смертность в городе продолжает расти. Об этом 24 каналу рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андющенко.

К слову "МЧСники" находят тела под завалами, но вытаскивать отказываются, – советник мэра Мариуполя

В день в Мариуполе умирает 25 – 30 человек. Этот показатель значительно выше, чем в мирное время. Однако и он уже вырос в четыре раза, негативная динамика сохраняется.

От чего умирают люди в Мариуполе

Среди причин – в большинстве своем это естественные последствия. Больше всего люди гибнут от сердечных приступов. Однако в этом виноваты русские оккупационные войска.

Это последствия той жизни, в которой сейчас вынужденно живут люди. Это нервный стресс и последствия русской оккупации,

– сказал Андющенко.

Он добавил, что мы должны понимать, что 60 – 70% людей, которые остаются в городе – это пожилые люди. Так что процент хронических заболеваний только ухудшился.

"Однако это не все. Очень много смертей от заражения крови. Даже банальные порезы приводят к ампутации и смерти, потому что медицина не работает", – добавил советник мэра.

Что сейчас происходит в Мариуполе: смотрите видео

Что происходит во временно оккупированном Мариуполе