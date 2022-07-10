Сердечные приступы, стресс и последствия оккупации – советник мэра Мариуполя о смертности в городе
В многострадальном Мариуполе продолжается гуманитрный кризис. Оставшиеся люди находятся в страшных условиях.
Тем временем, смертность в городе продолжает расти. Об этом 24 каналу рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андющенко.
К слову "МЧСники" находят тела под завалами, но вытаскивать отказываются, – советник мэра Мариуполя
В день в Мариуполе умирает 25 – 30 человек. Этот показатель значительно выше, чем в мирное время. Однако и он уже вырос в четыре раза, негативная динамика сохраняется.
От чего умирают люди в Мариуполе
Среди причин – в большинстве своем это естественные последствия. Больше всего люди гибнут от сердечных приступов. Однако в этом виноваты русские оккупационные войска.
Это последствия той жизни, в которой сейчас вынужденно живут люди. Это нервный стресс и последствия русской оккупации,
– сказал Андющенко.
Он добавил, что мы должны понимать, что 60 – 70% людей, которые остаются в городе – это пожилые люди. Так что процент хронических заболеваний только ухудшился.
"Однако это не все. Очень много смертей от заражения крови. Даже банальные порезы приводят к ампутации и смерти, потому что медицина не работает", – добавил советник мэра.
Что сейчас происходит в Мариуполе: смотрите видео
Что происходит во временно оккупированном Мариуполе
- В уничтоженном россиянами Мариуполе продолжаются работы по "наведению порядка" ради картинки для российских пропагандистов. Правда, в их ходе россияне несут потери. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о том, что при разминировании газопровода в Мариуполе российские саперы успешно самоликвидируются.
- Российские оккупанты у Мариуполя пытаются понемногу разгребать последствия своих же разрушительных действий. Под завалами до сих пор находят тела мирных жителей. Однако и здесь россияне проявили всю свою циничность – они отказываются их вытаскивать.
- Также в городе россияне и коллаборанты массово угоняют автомобили, которые уцелели во время бомбежки. При этом стоимость машины не имеет значения: воруют, как дешевые, так и дорогие автомобили.
- В Мариуполе в этом году отопительный сезон невозможен, потому что все коммуникации разрушены.
- Так называемая оккупационная "власть" наконец-то признала, что водоснабжение в Мариуполе восстановить не могут. Украинские власти призывают местных жителей уезжать.