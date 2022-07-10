Тим часом смертність у місті продовжує зростати. Про це 24 каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андющенко.

Увага "МЧСники" знаходять тіла під завалами, але витягувати відмовляються, – радник мера Маріуполя

У день в Маріуполі помирає 25 – 30 людей. Цей показник значно вищий, ніж у мирний час. Однак і він уже зріс у 4 рази, негативна динаміка зберігається.

Від чого вмирають люди у Маріуполі

Серед причин – здебільшого це природні наслідки. Найбільше люди гинуть від серцевих нападів. Однак у цьому винні російські окупаційні війська.

Це наслідки того життя, у якому зараз вимушено живуть люди. Це той нервовий стрес та наслідки російської окупації,

– сказав Андющенко.

Він додав, що ми маємо розуміти, що 60 – 70% людей, які залишаються у місті – це літні люди. Тож відсоток хронічних захворювань тільки погіршився.

"Однак це не все. Дуже багато смертей саме від зараження крові. Навіть банальні порізи призводять до ампутації та смерті, тому що медицина не працює", – додав радник мера.

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