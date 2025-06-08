Это для него стратегическая цель, – Зеленский объяснил, почему Путин не хочет заканчивать войну

Владимир Зеленский назвал несколько причин, почему Владимир Путин не хочет мира. В частности, президент Украины считает, что диктатор стремится восстановить былое "величие" Советского Союза.

Президент Владимир Зеленский отметил, что именно Украина является главной стратегической целью для Путина. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью президента для ABC News.

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Зеленский о нежелании Путина достичь мира

Зеленский отметил, что Кремль не намерен завершать российско-украинскую войну, ведь Владимир Путин хочет вернуть "величие" СССР и ему важно достичь этой цели именно через Украину.

Я уверен, чтобы достичь своей цели, ему нужно сделать это через Украину. Потому что Украина была крупнейшей в СССР после России. Это для него стратегическая цель,

– сказал Владимир Зеленский.

Глава государства также подчеркнул, что слабая позиция некоторых международных партнеров, которые пытаются искать компромиссы и диалоги с Кремлем, только дают понять, что люди заинтересованы в Путине.

Путин не хочет заканчивать войну. Это невозможно в его голове закончить войну без поражения Украины. Это поражение для него,

– добавил президент.

Владимир Зеленский отметил, что если на Россию будет сильное давление, тогда она закончит эту войну. Однако возникает вопрос продолжительности этого решения и эффективности гарантий безопасности. По словам президента Украины, чем сильнее будут гарантии безопасности, тем продолжительнее будет мир.

Напомним, Зеленский заявил, что Америка должна сотрудничать с Европой для давления на Путина, а Украина близка к тому, чтобы заставить оккупантов остановить войну. Россияне поняли, что наше государство способно дать отпор даже на территории их страны. Это стало одной из причин, почему Киев продолжает совершенствовать собственные технологии.