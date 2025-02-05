Съемочная группа ТСН попала под обстрел, есть раненые

Журналист Александр Моторный и оператор Павел Бориско попали под обстрел возле Волчанска. К сожалению, ранен оператор.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение 1+1 media. Прокуроры уже начали расследование.

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Детали об обстреле журналистов возле Волчанска

Медийщики пострадали от вражеского беспилотника, когда 4 февраля делали сюжет о работе украинских дронов на позициях неподалеку Волчанска. Сначала думали, что это была артиллерия, ведь как раз начался артиллерийский обстрел.

Украинские военные поняли, что россияне могут пойти на штурм, и запустили БПЛА. Оператор Павел Бориско успел заснять пуск первого дрона и как раз снимал второй рядом с одним из членов экипажа, когда ударил российский беспилотник.

Сначала думал, что прилетела артиллерия. Через секунд 30 мы выскочили на улицу, я увидел Павла возле тайника. Сразу к нему подскочил – он лежал раненый, весь в крови. Второй парень, снаряжающий, пострадал еще больше... У Павла нога сломана. Подбежал командир расчета, перетянул турникет, как положено. Стабилизировали ногу шиной,

– рассказал журналист Александр Моторный.

Раненых быстро эвакуировали с позиций. Оператор получил множественные осколочные ранения и перелом ноги, он в больнице.

Медийщики напомнили, что атака на журналистов в условиях боевых действий является международным военным преступлением.

В Харьковской областной прокуратуре отреагировали на происшествие. Там начали досудебное расследование по факту совершения военного преступления.