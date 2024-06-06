Если Россия нападет на НАТО: Германия приняла план тотальной обороны, – СМИ

Как сообщили журналисты, правительство Германии приняло этот документ. Интересно, что он не написан с нуля: это обновленная "рамочная директива о тотальной обороне" времен холодной войны, которая определяет меры безопасности на случай агрессии.

Борис Писториус считает, что Россия угрожает Грузии, Молдове и в целом Альянсу. Он подчеркнул: Путин не остановится.

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Что будет делать Германия, если Россия нападет на НАТО

План тотальной обороны основывается на предположении, что в случае нападения России на НАТО немецкие войска будут переброшены на восточный фланг,

– говорится в сообщении.

Федеральное правительство страны немедленно объявит о нападении через радио и интернет. Вернется обязательная военная служба, которая сейчас не является обязательной для всех. Все граждане, которым исполнилось 18 лет, будут работать. Важно, что людей могут обязать работать даже в выходные и праздничные дни.

Где прятаться и что есть немцам

Для укрытий предлагают подвальные помещения в "крепких зданиях", подземные автостоянки или подземные железнодорожные станции. При необходимости власти могут отдать приказ об эвакуации, но семьи не должны быть разлучены во время вывоза в безопасные места.

Питание также продумано: власть будет контролировать поставки продовольствия и иметь стратегический резерв продуктов длительного хранения (например рис, бобовые, сгущенное молоко). Еще три меры содержат примечание "возможные" – это регулирование цен на продукты или введение талонов и обязательства для компаний работать исключительно на нужды обороны. А имущество для армии могут изымать.

Другие важные пункты

Больницы должны быть готовы к наплыву пациентов, а журналисты – оперативно писать важные новости. Впрочем, прогноз погоды могут не сообщать "из соображений безопасности".

План "тотальной обороны" подробно регламентирует работу коммунальных служб и критической инфраструктуры. К примеру, мусор нужно обязательно убирать, чтобы предотвратить эпидемии, а военная техника будет иметь абсолютный приоритет на дорогах и железной дороге,

– приводят детали СМИ.

Конечно же, военное положение будет накладывать и юридические ограничения. Например, распускать Бундестаг нельзя до завершения агрессии. А власть будет использовать "специальные технологии", чтобы обмениваться секретной информацией

НАТО готовится к возможному нападению со стороны России

Страны Балтии уже начали самые масштабные военные учения, которые когда-либо проводили в регионе. А до того провели серьезные учения НАТО – крупнейшие со времен холодной войны.

Тот же Борис Писториус говорил, что Германия должна быть готова к возможной войне до 2029 года. Для этого планируют вернуть обязательную службу.

А вот американские СМИ на днях сообщили, что НАТО готовит сухопутные коридоры для войск США на случай большой войны в Европе. Известно про пять основных коридоров, которые идут из Нидерландов, Италии, Греции, Турции и Норвегии.