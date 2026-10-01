В то же время генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что угрозы применения ядерного оружия связаны с неудачами Кремля в Украине. Об этом политик рассказал в среду, 30 сентября, в Брюсселе в ходе саммита по вопросам обороны и космоса.

Как в НАТО отреагировали на угрозы Москвы?

Марк Рютте ответил на вопрос о возможном применении Россией ядерного оружия против стран-членов НАТО, в частности стран Балтии. Он отметил, что на данный момент такой угрозы нет.

Путин знает, что никогда не сможет победить НАТО. Я не воспринимаю это всерьез,

– сказал Рютте.

Однако генсек НАТО отметил, что Североатлантический альянс будет реагировать на подобные заявления и продолжит укреплять собственную безопасность. Рютте подчеркнул, что Россия использует угрозы и гибридные атаки для того, чтобы разделить государства Альянса и отвлечь их внимание от войны в Украине.

Он отметил, что у Кремля серьезные проблемы на фронте. Из-за этого страна-агрессор усиливает диверсии против Запада и прибегает к ядерным угрозам.

Война в Украине идет плохо для Путина, поэтому наблюдается усиление ядерных угроз и российских диверсий в Европе,

– заявил Рютте.

В то же время генсек НАТО призвал сохранять спокойствие и продолжать поддерживать Украину, в частности поставлять ей необходимые средства ПВО.

Напомним, что в тот день Россия направила НАТО документ, в котором в очередной раз угрожала применением ядерного оружия. В Кремле заявили, что готовы пойти на такой шаг в случае, если Альянс попытается изолировать Калининградскую область. Москва также обвинила Европу в создании риска прямого конфликта.

В ответе НАТО подчеркнуло свой оборонный статус и осудило любую ядерную риторику. Представительница Североатлантического альянса также призвала Россию немедленно прекратить агрессивную войну.