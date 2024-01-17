Большой кризис и война НАТО с Россией, – Зеленский ответил, что будет без помощи Украине

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос журналистов, что произойдет в случае, если Украине перестанут оказывать помощь. Он дал понять, что беда постигнет не только украинцев.

17 января во время брифинга в Давосе Владимир Зеленский отметил, что без помощи Запада Украина будет слабой на поле боя. ВСУ постараются сдерживать врага, однако у России будет гораздо больше шансов оккупировать нашу страну.

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Без западной помощи в Украине будет гибнуть больше людей

Зеленский отметил, что без западной помощи в Украине будет сильный дефицит артиллерии и боеприпасов для ПВО. Украина не сможет отбивать удары баллистическими ракетами, из-за чего будет большое количество погибших и раненых людей.

Благодаря системам ПВО нет в этом году блекаута, есть тепло и свет в больницах, детсадах и школах,

– напомнил президент.

Если Россия победит, в Европе наступит крупный кризис

Президент Украины отметил, что в случае если мир перестанет помогать Украине, в Европе наступит большой кризис.

Произойдет большой кризис. Сейчас война, а будет большой кризис для всей Европы,

– сказал он.

Он подчеркнул, что без помощи США и ЕС Украина все равно будет бороться, однако она будет слабее. Это означает для России возможность захватить нас. И если это случится, война придет в страны НАТО.

А как только они нас захватят, поверьте мне, это будет война НАТО с Российской Федерацией. Я считаю, честно говоря, что Путин реально этого хочет,

– заявил Владимир Зеленский.

Напомним, 16 января Владимир Зеленский подчеркнул, что 2024 год должен стать решающим, дав понять, что о заморозке конфликта не может быть и речи.

Он отметил, что хоть это и банально звучит, однако любой замороженный конфликт может разгореться снова – Украина уже пережила этот опыт в 2014 году.

Президент добавил, что Путин – хищник, не удовлетворяющийся "замороженными продуктами".