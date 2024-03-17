Путин боится войны со странами НАТО, – премьер Эстонии

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас утверждает, что российский президент Владимир Путин боится войны с НАТО, но пытается запугать Запад. Таким образом он стремится сдержать их действия.

Такое заявление сделала премьер Эстонии Кая Каллас в интервью BBC.

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О чем говорила эстонский премьер

По ее словам, хотя Путин хорошо умеет "сеять страх", однако его угрозы также следует воспринимать серьезно.

Он угрожает ядерной войной уже длительное время. Но это лишь слова. Ему очень хорошо удается сеять страх в наших обществах. Он слушает, чего мы боимся, и если мы боимся ядерной войны, то он усиливает эти страхи. После этого наша общественность хочет сдержаться в своих действиях,

– сказала Каллас.

По ее мнению, это своеобразная ловушка самосдерживания, потому что "если мы боимся, то мы начинаем сдерживать себя, а это именно то, чего хочет Путин".

"Мы тоже должны задуматься над тем, чего боится Путин. А он на самом деле боится войны с НАТО. Он не хочет этого. Конечно, мы тоже этого не хотим", – резюмировала Каллас.

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