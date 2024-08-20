Военные 66 бригады работают с украинской "Стугной", американским ПТРК Javelin и умеют стрелять из трофейного российского "Корнета". А в прошлом году за 4 дня "минуснули" 25 единиц техники, в частности танк Т-90 "Прорыв".

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Военные 66 ОМБр говорят о своей работе

Год назад, когда мы ходили на позицию, прошли полтора километра. Была зима. Когда мороз, то легче, но когда снег, все тает, налипает на ноги. Было такое, что за день, когда работали, мы находили 10 километров. Но работа есть работа, мы не жалуемся, потому что ради этого мы сюда и пришли – уничтожать врага,

– рассказывает боец.

Чтобы ракеты попадали в цель, следует быть спокойным. Даже если от взрывов вражеских снарядов трясется блиндаж.

А наиболее опасный момент – когда приезжаешь на позиции. Россияне могут мгновенно начать работать по бойцам, а тем надо выполнять свою работу.

"Мы ходили с "джавелином" – 7 килограммов сама установка. Носили по две ракеты всегда, одна ракета весит 17 килограммов. Стугновская весит 29,5 килограмма, столько же и корнетовская. Бывало, ребята носили по семь ракет с собой, потому что предыдущий расчет стрелял, наш расчет заступал. Благодаря нашему командиру перенесли точку эвака, теперь пройти с ракетами, которые весят по 30 килограммов, ближе и легче", – делятся военные.

Интересно! 20 августа Верховная Рада приняла законопроект о соцподдержке бойцов, которые проводят операции в России.