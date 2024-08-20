Військові 66 бригади працюють із українською "Стугною", американським ПТРК Javelin і вміють стріляти з трофейного російського "Корнета". А торік за 4 дні "мінуснули" 25 одиниць техніки, зокрема танк Т-90 "Прорив".

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Військові 66 ОМБр говорять про свою роботу

Рік тому, коли ми ходили на позицію, пройшли півтора кілометра. Була зима. Коли мороз, то легше, але коли сніг, усе тане, налипає на ноги. Було таке, що за день, коли працювали, ми находили 10 кілометрів. Але робота є робота, ми не жаліємось, тому що заради цього ми сюди і прийшли – нищити ворога,

– розповідає боєць.

Щоб ракети влучали в ціль, слід бути спокійним. Навіть якщо від вибухів ворожих снарядів труситься бліндаж.

А найбільш небезпечний момент – коли приїздиш на позиції. Росіяни можуть миттєво почати працювати по бійцях, а тим треба виконувати свою роботу.

"Ми ходили з "джавеліном" – 7 кілограмів сама установка. Носили по дві ракети завжди, одна ракета важить 17 кілограмів. Стугновська важить 29,5 кілограма, так само і корнетовська. Бувало, хлопці носили по сім ракет з собою, тому що попередній розрахунок стріляв, наш розрахунок заступав. Завдяки нашому командиру перенесли точку евака, тепер пройти з ракетами, які важать по 30 кілограмів, ближче і легше", – діляться військові.

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