Буданов назвал 3 главных урока войны России против Украины

Россия начала полномасштабную войну против Украины 3 года назад. За это время в Главном управлении разведки вынесли три главных урока.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление главы ГУР МО Кирилла Буданова в интервью Australian Financial Review.

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Буданов об уроках войны

В интервью глава ГУР Кирилл Буданов назвал три главных урока, которые вынесла Украина из войны, которую начал Кремль. Так, во-первых, если есть вероятность, что война возможна, то нужно сделать все возможное и невозможное для того, чтобы ее предотвратить.

Также Буданов рассказал, что если война неизбежна, то стоит брать ответственность ударить первым, и лишить противника возможности перехватить инициативу.

Если вы должны ударить первым, то ударьте сильнее, чтобы заставить противника дважды подумать,

– подчеркнул Буданов, говоря о третьем уроке войны.

Журналисты Australian Financial Review отметили, что третий совет от Буданова является актуальным для национальных лидеров во всем мире. В СМИ резюмируют, что слова главы ГУР МО – прагматичные и выстраданные многолетней войной.

Ранее Кирилл Буданов заявил, что профессиональная армия России была уничтожена до 2023 года, и теперь они воюют с помощью мобилизованных и контрактников, которые давят на фронте численностью. Впрочем, по его словам, за 3 года полномасштабной войны цели Кремля остались неизменными.