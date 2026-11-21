Глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов прокомментировал сообщения СМИ о вероятности завершения российско-украинской войны до 1 января 2027 года. Также чиновник поделился впечатлениями от поездки в Абу-Даби 10–11 ноября.

Он назвал поездку обычной. Об этом глава ОП сообщил в комментарии 24 Канала.

Что сказал Буданов?

Глава Офиса Президента прокомментировал информацию международной прессы о том, что в администрации Дональда Трампа якобы хотят завершить войну до 1 января 2027 года. Он сказал, что этот вопрос зависит от многих факторов.

Так, а кто же не хочет? Есть ли в мире человек, который не хочет? Я таких не знаю. Реалистично ли это? Ну, зависит от многих факторов. Будем работать над тем, чтобы, возможно, все состоялось, хотя это будет непросто,

– отметил чиновник.

Также журналистка попросила поделиться впечатлениями от последнего раунда переговоров. Отметим, что 10–11 ноября в Абу-Даби состоялась трехсторонняя встреча между Украиной и Россией при посредничестве США. Глава Офиса Президента отметил, что состоялся нормальный рабочий разговор.

Кроме того, чиновника спросили, что он думает о встрече Трампа, Си и Путина в Шэньчжэне на саммите АТЭС.

Встреча актуальна, необходима. Все сказано лидерами лично, что тут еще говорить. Мы должны работать, чтобы достичь результата. За нас никто работу не сделает,

– ответил Буданов.

Напомним, что после переговоров в Абу-Даби глава ОП говорил, что Украина имеет существенный результат в вопросе обмена пленными. Также он рассказывал, что принципиальная позиция Киева не претерпела изменений. Она заключается в остановке боевых действий и формировании новой системы защиты.