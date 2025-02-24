Насколько успешно россияне продвигаются на фронте: Буданов рассказал

Россия уже 3 года подряд ведет свою захватническую войну против Украины. Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов объяснил, какими темпами продвигаются оккупанты.

По его словам, врагу удается достигать успехов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на своего корреспондента на форуме "Украина. Год 2025".

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Что заявил Буданов о продвижении россиян на фронте

Как сообщил начальник разведки, Россия не отказывается от достижения своей стратегической цели. Однако, у оккупантов есть значительные проблемы.

Продвижение у них есть, но темпы совершенно не такие, которые они себе ставили за цель,

– объясняет Буданов.

Однако, он добавляет, что сейчас ситуация на фронте является контролируемой. Отметим, что ранее глава ГУР также заявил, что успехи россиян небольшие, если сравнить их с молниеносным наступлением в 2022 году.

Буданов отмечает, что если бы у оккупантов не было бы проблем, то они даже не пытались бы "играть в игры" с режимом прекращения огня. А также уверяет, что, несмотря на сложную ситуацию на фронте, в ближайшее время не произойдет его обвала.