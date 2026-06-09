Политолог назвал условия, при которых Путин согласится на заморозку войны
Сценарий заморозки войны путем подписания военными технического документа вполне вероятен, однако не будет предусматривать четких гарантий безопасности. Для Путина такой формат выгоден, поскольку подконтрольное пропаганде общество воспримет любое заявление о "победе".
Политолог, кандидат политических наук Игорь Рейтерович объяснил 24 Каналу, что политическая воля Кремля по приостановлению агрессии зависит от критических проблем в российской экономике и давления партнеров.
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Может ли война завершиться без мирного соглашения?
Пауза в войне может выглядеть как подписание документа о прекращении боевых действий, военными с двух сторон по линии разграничения, которая есть сейчас.
Но с большой вероятностью не будет никаких документов между странами. Администрация Трампа вынуждена будет вернуться к российско-украинским переговорам и войне. Но предоставят ли они какие-то гарантии, пока не понятно. Мы фактически говорим об условном "Минске-3",
– пояснил Рейтерович.
Политолог убежден, что Европа в этой ситуации будет и в дальнейшем финансово поддерживать Украину. Ведь, вероятно, через некоторое время Путин попытается начать войну со странами НАТО, чтобы финализировать ситуацию.
В то же время в России 75% граждан согласятся, если Путин завтра скажет, что надо завершать войну. Однако те же 75% поддержат, если он будет продолжать.
"Если он завтра выйдет и скажет: "Мы победили, захватили, потому что Украина не вступает в НАТО". Большинство обрадуется. Конечно, кому-то таки придется прикрыть рот. Для Путина это выгодно еще и потому, что он боится демобилизации. А если это будет просто заморозка, то никакой демобилизации не будет. Все зависит от политической воли", – сказал Рейтерович.
Обратите внимание! По мнению бывшего чиновника Госдепа США Дэвида Тафури, Владимир Путин согласится на компромиссы только в случае ощущения собственной уязвимости. Эксперт отметил, что нынешних санкций против РФ мало, а справедливое перемирие будет реальным только тогда, когда Россия почувствует настоящую цену агрессии – как на поле боя, так и в экономической сфере.
Есть ли в Кремле сторонники завершения войны?
Политическая воля напрямую зависит от ситуации на фронте, проблем в экономике и усиления давления со стороны партнеров. В совокупности все это может заставить Путина на это пойти. К тому же ситуация в России очень шаткая сейчас, и страна может сохранять внешнюю стабильность, но, как в свое время Советский Союз, обвалится в один момент.
Сейчас мы не видим таких сигналов, что Путин готов к заморозке. Кроме его заявления, что война скоро закончится. То есть он еще надеется, что за 3 месяца лета, на фронте что-то получится, или же Трамп начнет давить на Зеленского. Но вопрос в том, что даже карты на руках у Украины, а не России или США,
– подчеркнул Рейтерович.
В военно-политическом истеблишменте России есть очень узкая группа людей, которые приближены максимально к Путину, и их все устраивает. Эти люди, в значительной степени, как раз и подталкивали Путина, что надо вести войну. Они разворовывают Россию и имеют доступ ко всему, поэтому у них ситуация как бы абсолютно под контролем.
"Но большинство элиты устала, она в депрессии и апатии. Но они не будут выступать против или устраивать мятеж. Они, грубо говоря, плывут по течению, и надеются, что Путин сделает правильные выводы и завершит войну. Так на Петербургском форуме чиновники прямо говорили о критических ситуациях. Мне кажется, что это не было согласовано с Кремлем. Это был такой элемент их сопротивления", – отметил Рейтерович.
Что приближает Россию к внутреннему кризису: смотрите в видео
Что известно о ситуации в России?
Из-за рекордного дефицита кадров в РФ, о котором открыто заявляет глава Центробанка Эльвира Набиуллина, Кремль пытается закрыть дыры на рынке труда пожилыми людьми. По словам министра экономразвития Максима Решетникова, привлечение пенсионеров и лиц предпенсионного возраста стало основным решением проблемы.
Сейчас в стране работает около 7 миллионов из более 40 миллионов пенсионеров, а остальных граждан этой категории власть рассматривает как трудовой резерв и возможность сэкономить потери из государственного бюджета.