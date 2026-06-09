Політолог, кандидат політичних наук Ігор Рейтерович пояснив 24 Каналу, що політична воля Кремля щодо призупинення агресії залежить від критичних проблем в російській економіці та тиску партнерів.

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Чи може війна завершитися без мирної угоди?

Пауза у війні може виглядати як підписання документа про припинення бойових дій, військовими з двох сторін по лінії розмежування, яка є наразі.

Але з великою ймовірністю не буде жодних документів між країнами. Адміністрація Трампа змушена буде повернутися до російсько-українських перемовин і війни. Але чи нададуть вони якісь гарантії, поки не зрозуміло. Ми фактично говоримо про умовний "Мінськ-3",

– пояснив Рейтерович.

Політолог переконаний, що Європа в цій ситуації буде і надалі фінансово підтримувати Україну. Адже, ймовірно, через певний час Путін спробує розпочати війну з країнами НАТО, щоб фіналізувати ситуацію.

Водночас у Росії 75% громадян погодяться, якщо Путін завтра скаже, що треба завершувати війну. Проте ті ж 75% підтримають, якщо він буде продовжувати.

"Якщо він завтра вийде і скаже: "Ми перемогли, захопили, бо Україна не вступає в НАТО". Більшість зрадіє. Звісно, комусь таки прийдеться прикрити рот. Для Путіна це вигідно ще й тому, що він боїться демобілізації. А якщо це буде просто заморозка, то ніякої демобілізації не буде. Все залежить від політичної волі", – сказав Рейтерович.

Зверніть увагу! На думку колишнього посадовця Держдепу США Девіда Тафурі, Володимир Путін погодиться на компроміси лише в разі відчуття власної вразливості. Експерт наголосив, що теперішніх санкцій проти РФ замало, а справедливе перемир’я буде реальним лише тоді, коли Росія відчує справжню ціну агресії – як на полі бою, так і в економічній сфері.

Чи є в Кремлі прихильники завершення війни?

Політична воля прямо залежить від ситуації на фронті, проблем в економіці та посилення тиску зі сторони партнерів. В сукупності все це може змусити Путіна на це піти. До того ж ситуація в Росії дуже хитка зараз, і країна може зберігати зовнішню стабільність, але, як свого часу Радянський Союз, обвалиться в один момент.

Наразі ми не бачимо таких сигналів, що Путін готовий до заморозки. Окрім його заяви, що війна скоро закінчиться. Тобто він ще сподівається, що за 3 місяці літа, на фронті щось вийде, або ж Трамп почне тиснути на Зеленського. Але ж питання в тому, що навіть карти на руках в України, а не Росії чи США,

– наголосив Рейтерович.

У військово-політичному істеблішменті Росії є дуже вузька група людей, які наближені максимально до Путіна, і їх все влаштовує. Ці люди, значною мірою, якраз і підштовхували Путіна, що треба вести війну. Вони розкрадають Росію та мають доступ до всього, тому в них ситуація якби абсолютно під контролем.

"Але більшість еліти втомилася, вона в депресії та апатії. Але вони не будуть виступати проти чи влаштовувати заколот. Вони, грубо кажучи, пливуть за течією, і сподіваються, що Путін зробить правильні висновки та завершить війну. Так на Петербурзькому форумі урядовці прямо говорили про критичні ситуації. Мені здається, що це не було узгоджено з Кремлем. Це був такий елемент їхнього спротиву", – зазначив Рейтерович.

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Що відомо про ситуацію в Росії?

Через рекордний дефіцит кадрів у РФ, про який відкрито заявляє очільниця Центробанку Ельвіра Набіулліна, Кремль намагається закрити дірки на ринку праці літніми людьми. За словами міністра економрозвитку Максима Рєшетнікова, залучення пенсіонерів та осіб передпенсійного віку стало основним вирішенням проблеми.

Наразі в країні працює близько 7 мільйонів із понад 40 мільйонів пенсіонерів, а решту громадян цієї категорії влада розглядає як трудовий резерв та можливість зекономити втрати з державного бюджету.