Успехи ВСУ на фронте и угрозы жителям Луганской области от оккупантов: главное из Генштаба
Источник:Генштаб ВСУ
По состоянию на 1 февраля в Украине продолжается 343-й день полномасштабной войны. Угроза авиационных и ракетных ударов остается по всей Украине.
Актуальную информацию с фронта и тыла сообщили в Генштабе ВСУ. Что происходит на направлениях и какие успехи делают украинские воины – читайте дальше.
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Враг продолжает обстреливать мирное население
Как отмечают в Генштабе, в течение суток по гражданской инфраструктуре Славянска и Краматорска Донецкой области захватчики нанесли 2 ракетных и 2 авиационных удара. Кроме того, враг совершил 24 обстрела из реактивных систем залпового огня.
В приграничных с Украиной районах враг содержит определенные подразделения, не прекращает осуществлять минометные и артиллерийские обстрелы по районам украинских населенных пунктов.
В частности, за сутки оккупанты обстреляли населенные пункты на:
- Купянском;
- Лиманском;
- Бахмутскому;
- Авдеевском;
- Новопавловском;
- Запорожскому;
- Херсонском направлениях.
Оккупанты готовятся к наступлению
В Генштабе отмечают, что враг активно ведет разведку, а на отдельных направлениях готовится к наступлению. Несмотря на огромные потери, российская армия продолжает попытки наступательных действий в Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
Кроме того, противник продолжает использовать гражданскую инфраструктуру на временно захваченной территории в своих целях. Следовательно, городскую больницу Днепрорудного Запорожской области российские оккупанты используют как военный госпиталь. Медикаменты и врачи-хирурги привезли из России.
Россияне угрожают жителям Луганской области
По информации Генштаба, оккупанты продолжают оказывать давление на граждан Украины и нарушать права человека. В Старобельске Луганской области российские оккупационные власти заставляет людей отдавать детей, в возрасте от 6 лет, к так называемому казацко-кадетскому корпусу для вроде бы "правильного патриотического воспитания".
Причем людям, которые отказываются отдавать своих детей в указанный корпус, угрожают лишением родительских прав.
Успехи ВСУ на фронте
В течение суток подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины в сутки поразили 3 района сосредоточения живой силы и пункт управления оккупантов.
Заметим, что за прошедшие сутки наши бойцы ликвидировали почти 1000 оккупантов, а точнее – 920 русских солдат. Следовательно, с начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла 128 420 бойцов.