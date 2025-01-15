Россияне атакуют на 9 направлениях: карта боевых действий 15 января

Российские захватчики продолжают атаковать на всей линии фронта. Несмотря на потери в технике и живой силе, оккупанты не оставляют преступных намерений продвинуться вглубь украинских территорий.

Так, только за прошедшие сутки произошло 170 боевых столкновений. Какая сейчас ситуация на фронте – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Что происходит на фронте

На Харьковском направлении враг дважды штурмовал позиции наших войск в районе Волчанска.

Бои в районе Волчанска: смотрите на карте

На Купянском направлении за сутки произошло 5 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Новой Кругляковки и Табаевки.

Враг давит на Купянск: смотрите на карте

На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Копанки, Грековка, Новоегоровка, Райгородка, Макеевка, Заречное, Терны и Григорьевка.

На Северском направлении в районе населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка и Выемка противник 14 раз атаковал позиции наших войск.

Что происходит на Лиманском и Северском направлениях: смотрите на карте

На Краматорском направлении зафиксировано 14 боестолкновений в районах Часового Яра, Ступочек, Предтечино и Александро-Шультино.

Бои за Часов Яр: смотрите на карте

На Торецком направлении враг совершил 8 атак неподалеку Торецка и Щербиновки.

Что происходит в районе Торецка: смотрите на карте

На Покровском направлении наши защитники остановили 70 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Янтарное, Новоторецкое, Луч, Зеленое, Новый Труд, Чунишино, Зверево, Успеновка, Новоандреевка, Надиевка, Петропавловка и Шевченко.

Россияне давят на Покровск: смотрите на карте

На Новопавловском направлении враг 7 раз атаковал наши позиции вблизи Константинополя, Большой Новоселки и Нескучного.

Противник наступает на Новопавловском направлении: смотрите на карте

На Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить наши подразделения из занимаемых позиций, 3 неудачных штурма совершил агрессор за прошедшие сутки.

В операционной зоне в Курской области подразделения Сил обороны Украины отбили 24 атаки российских захватчиков. Противник нанес по собственной территории 9 авиационных (13 КАБ) ударов.

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях за прошедшие сутки боевых столкновений не произошло. Враг продолжает перманентно вести обстрелы позиций украинских подразделений и гражданской инфраструктуры, наносить удары дронами.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.