Россия атаковала Киев и продвинулась на фронте, большие потери врага: хронология 983 дня войны

Россия не оставляет попыток захватить Украину, однако наши военные сдерживают нападение врага. Оккупанты же атакуют мирные города ракетами и беспилотниками.

Какова ситуация на фронте, что происходит в дипломатии и в тылу – читайте в тексте 24 Канала.

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