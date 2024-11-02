Россия атаковала Киев и продвинулась на фронте, большие потери врага: хронология 983 дня войны
Россия не оставляет попыток захватить Украину, однако наши военные сдерживают нападение врага. Оккупанты же атакуют мирные города ракетами и беспилотниками.
Какова ситуация на фронте, что происходит в дипломатии и в тылу – читайте в тексте 24 Канала.
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Россия запустила по Украине "Шахеды". В Киеве раздавались взрывы. Враг потерял: Пожар в Святошинском районе Киева ликвидировали. Спасатели сообщили о частичном разрушении в квартирах на 15 и 16 этажах 16-этажного жилого дома. Виталий Кличко заявил, что количество раненых возросло до двух. Один человек в больнице. В Киеве обломки упали в Соломенском и Святошинском районах. В последнем произошло возгорание в 16-этажном жилом доме. Также в Днепровском районе в 9-этажном жилом доме на одном этажей загорелся балкон на площади 2 метров квадратных. Информация о пострадавших не поступала. Украинские войска немного продвинулись на север от Суджи и захватили позицию в центре Волчанска, Россия же продвинулась на восток от Кореневого. Российские войска продолжают ограниченные атаки на разных направлениях, в частности у Часового Яра, Торецка, Покровска и на левобережье Херсонской области, но без значительного продвижения. Взрывы раздавались в Крыму. В частности, их слышали в Джанкойском и Красноперекопском районах. Также слышали работу российской ПВО. Аналитики DeepState написали, что Россия оккупировала оккупировала Ясную Поляну, продвинулась в Новодмитровке, Дружбе, Максимовке, возле Новоукраинки и Тернов.
Потери врага 2 ноября
Обломки дронов вызвали пожар в жилом доме в Киеве в результате пожара в жилом доме
В ISW рассказали о ситуации на фронте
DeepState: россияне оккупировали Ясную Поляну и продвинулись возле 5 населенных пунктов
Россия запустила по Украине "Шахеды". В Киеве раздавались взрывы.
Враг потерял:
Пожар в Святошинском районе Киева ликвидировали. Спасатели сообщили о частичном разрушении в квартирах на 15 и 16 этажах 16-этажного жилого дома.
Виталий Кличко заявил, что количество раненых возросло до двух. Один человек в больнице.
В Киеве обломки упали в Соломенском и Святошинском районах. В последнем произошло возгорание в 16-этажном жилом доме.
Также в Днепровском районе в 9-этажном жилом доме на одном этажей загорелся балкон на площади 2 метров квадратных. Информация о пострадавших не поступала.
Украинские войска немного продвинулись на север от Суджи и захватили позицию в центре Волчанска, Россия же продвинулась на восток от Кореневого.
Российские войска продолжают ограниченные атаки на разных направлениях, в частности у Часового Яра, Торецка, Покровска и на левобережье Херсонской области, но без значительного продвижения.
Взрывы раздавались в Крыму. В частности, их слышали в Джанкойском и Красноперекопском районах. Также слышали работу российской ПВО.
Аналитики DeepState написали, что Россия оккупировала оккупировала Ясную Поляну, продвинулась в Новодмитровке, Дружбе, Максимовке, возле Новоукраинки и Тернов.