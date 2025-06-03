Россияне продвинулись сразу возле 4 населенных пунктов Донетчины: обновленная карта DeepState

Россия продолжает давить на линии фронта и имеет успехи в Донецкой области. Противник продвинулся сразу возле 4 населенных пунктов.

Об этом во вторник, 3 июня, рассказали аналитики DeepState, передает 24 Канал. Ресурс обновил карту боевых действий.

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Где имели успех россияне

По данным DeepState, россияне продвинулись в Донецкой области, в частности у Марково, Часового Яра и Одрадного, а также в Андреевке.

Какая ситуация в Донецкой области: смотрите на карте

К слову, 2 июня сообщали об успехе врага вблизи населенных пунктов Редкодуб и Карповка.

Напомним, западные СМИ могут использовать фейковую информацию Кремля о продвижении оккупационных войск в Украине. Об этом рассказал соучредитель и аналитик DeepState Роман Погорелый.

В частности, немецкий таблоид Bild распространил информацию о российской оккупации якобы 18 населенных пунктов Украины за неделю, написав их названия с ошибками.