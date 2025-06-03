Про це у вівторок, 3 червня, розповіли аналітики DeepState, передає 24 Канал. Ресурс оновив мапу бойових дій.

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Де мали успіх росіяни

За даними DeepState, росіяни просунулися в Донецькій області, зокрема біля Маркового, Часового Яру та Одрадного, а також в Андріївці.

Яка ситуація в Донецькій області: дивіться на карті

До слова, 2 червня повідомляли про успіх ворога поблизу населених пунктів Рідкодуб і Карпівка.

Нагадаємо, західні ЗМІ можуть використовувати фейкову інформацію Кремля про просування окупаційних військ в Україні. Про це розповів співзасновник і аналітик DeepState Роман Погорілий.

Зокрема, німецький таблоїд Bild поширив інформацію про російську окупацію нібито 18 населених пунктів України за тиждень, написавши їхні назви з помилками.